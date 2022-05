Israele, Burger King denunciato per aver servito un hamburger non-kosher

di Luca Venturino 23 Maggio 2022

Fermi lì, non è il caso di aprire un’altra finestra su Google per chiedere cosa significhi kosher – siamo qui apposta: in soldoni, i cibi che rientrano in questa categoria sono quelli che possono essere consumati dai credenti secondo la legge ebraica. Capirete bene, dunque, che la denuncia ai danni di Burger King presentata da un cittadino di Tel Aviv, Israele, è fondata su tematiche decisamente sensibili: stando a quanto riportato, l’uomo si sarebbe recato in una filiale presentata come kosher per un cheeseburger, ma dopo averlo mangiato è venuto a scoprire che il formaggio al suo interno proveniva da latte di mucca.

Va sottolineato inoltre che negli ultimi mesi il colosso del fast food si era impegnato nel lanciare una campagna per introdurre il cosiddetto cibo kosher – sostituendo la pancetta di maiale con quella di tacchino, per esempio – in modo da permettere ai suoi clienti ebraici di potersi godere un hamburger con il bacon senza violare le leggi della loro religione. Facile dunque immaginare come il clienti in questione si fosse sentito perfettamente a suo agio nell’ordinare un cheeseburger: addirittura, colpito dalla qualità del formaggio, ha chiesto a un dipendente come facessero a ottenere un gusto così simile a quello del formaggio normale. Dipendente che, come ormai avrete intuito, gli ha spiegato che si trattava effettivamente di formaggio normale.

L’uomo è rimasto scioccato, e infine ha deciso di rivolgersi a un avvocato. A nulla sono valsi i tentativi di chiarimento da parte del personale, che hanno spiegato come il punto vendita in questione fosse stato kosher ma, di fatto, non lo era più. La filiale di Burger King ha dichiarato in risposta che “l’applicazione di classe non è ancora arrivata all’azienda e, una volta giunta all’attenzione dei superiori, verrà considerata e studiata. Delek, in qualità di nuovo proprietario di controllo di Burger King, aderisce a tutte le regole e pratiche di formazione in kosher filiali in particolare, così come l’azienda stessa”. Il panino, però, era almeno della dimensione giusta?