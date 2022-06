Italian Food Awards USA 2022: tutti i vincitori

di Manuela 15 Giugno 2022

Durante il Summer Fancy Food Show 2022 sono stati svelati tutti i vincitori degli Italian Food Awards 2022. Si tratta in pratica dei premi attribuiti ai prodotti italiani più innovativi che sono stati proposti sul mercato statunitense nel corso dell’ultimo anno (in questo caso fra il 2020 e il 2021).

Una giuria di esperti internazionali ha stabilito i 13 vincitori (erano stati selezionati in origine 95 prodotti). Di questi 10 erano relativi alle categorie:

Bakery & Snacks

Beverage

Deli

Dressing & Condiments

Dry Pasta & Couscous

Fresh Pasta & Gnocchi

Frozen

Oil & Vinegar

Preserves & Sauces

Seasonals & Confectionery

mentre tre erano nella categoria Special Awards:

Innovazione

Packaging

Sostenibilità

Il progetto è frutto del lavoro di Italianfood.net: questa è la quarta edizione che viene organizzata, mentre per la seconda volta di seguito l’Italia è stata partner country del Summer Fancy Food Show. Alla premiazione, fra gli ospiti, figuravano anche nomi come Alma Gourmet, Whole Foods Market, Eataly NYC e Walmart Canada.

Ma andiamo a vedere tutti i vincitori, categoria per categoria: