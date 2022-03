Usa: Walmart lancia il gelato al gusto pizza

di Valentina Dirindin 20 Marzo 2022

La catena della gdo statunitense Walmart lancia il gelato al gusto pizza, e ovviamente il pubblico Usa se ne innamora all’istante. Contenti loro, direte voi, ma la verità è che non l’avete assaggiato. Siamo ahinoi piuttosto certi che anche in Italia – la patria del gelato artigianale – un gelato industriale al gusto pizza potrebbe avere un certo successo.

In fondo, per questo gelato da scaffale in limited edition sono stati messi insieme due confort food per eccellenza. Ad averli in esclusiva da Van Leeuwen sarà appunto la catena Walmart, che farà un lancio test nei suoi negozi per un periodo limitato. Il gelato – disponibile a partire dal 14 marzo, come annunciato sui social da Van Leeuwen , azienda produttrice di gelati con sede a Brooklyn, è composto da una base di crema di formaggio mozzarella, con topping di marmellata di pomodoro e crumble di biscotti in crosta di basilico.

D’altronde, Van Leeuween non è nuova a trovate di questo genere: parliamo della stessa azienda che ha inventato il gelato al Mac & Cheese per Kraft nel luglio 2021. I due gusti fanno parte di una serie di gelati in edizione limitata che i 3500 negozio della catena sparsi per gli Stati Uniti proveranno a proporre al pubblico per le prossime dieci settimane. Tra gli altri, c’è anche il Planet Earth, un gusto a base di alga spirulina e torta al tè verde matcha fatta in casa, e l’Hot Honey, realizzato in collaborazione con Mike’s Hot Honey.