Italpizza ha acquisito il controllo di Mantua Surgelati

di Manuela 27 Ottobre 2022

Italpizza è ormai irrefrenabile: dopo aver acquisito la spagnola Pizza Artesana, adesso ha ottenuto il controllo totale del competitor Mantua Surgelati di Castelbelforte.

Mantua Surgelati S.p.A. è un’azienda di pizza surgelata fondata nel 1970 dal Cav. Romano Freddi. Attualmente vanta cinque stabilimenti con una superficie totale di 40mila mq, con una cella frigorifera che può ospitare 8-10mila pallet, 7 linee dotate di diverse tecnologie e una capacità produttiva di circa 240 milioni di pizze all’anno.

Al suo interno lavorano circa 450 dipendenti, mentre nel 2021 ha raggiunto un volume d’affari di più di 100 milioni di euro (di cui il 50% corrisponde all’export, con riferimento soprattutto alla Germania).

Andrea Bondioli, direttore generale di Italpizza, ha spiegato che l’acquisizione di Mantua Surgelati si è resa necessaria nell’ottica della crescita continua dell’azienda soprattutto nel settore di mercato dei prodotti di alta qualità. In questo modo, inoltre, verrà anche ampliata la capacità produttiva e la gamma offerta.

Per Italpizza, questa acquisizione vuol dire un investimento totale di più di 60 milioni di euro che verrà finanziato con una linea di credito dedicata e approvata. Il passaggio formale avverrà solamente a partire dal 1 dicembre 2022, tramite la società veicolo Mantua.it S.r.l. Nel corso dei prossimi anni, poi, saranno fatti nuovi investimenti tecnologici in modo da portare i siti di Castelbelforte al massimo del proprio potenziale produttivo, confermando e aumentando i livelli occupazionali.

Ottimismo anche da parte di Cristian Pederzini, fondatore e presidente di Italpizza: le due realtà aziendali sono del tutto sinergiche sia per quanto riguarda i mercati che le tecnologie e la gamma dei prodotti. Con questa acquisizione, Italpizza otterrà 8 stabilimenti produttivi e 2 magazzini, con un totale di 15 linee produttive. Il numero dei dipendenti salirà a 1.600 e il volume d’affari post integrazione raggiungerà i 350 milioni di euro. In tal modo, il Gruppo Italpizza diventa il primo produttore internazionale di pizze italiane, uno dei primi produttori di pizze in Europa e nel mondo.