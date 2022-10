Italpizza ha acquisito la Pizza Artesana spagnola

di Manuela 24 Ottobre 2022

Prosegue imperterrito lo shopping delle grandi aziende: questa volta è Italpizza che ha acquisito la totalità delle quote della spagnola Pizza Artesana Malgrat S.L.

Pizza Artesana è un’azienda di Malgrat de Mar, a una sessantina di km da Barcellona. Nata nel 1986, Pizza Artesana ha una cinquantina di dipendenti, fra diretti e indiretti. Inoltre è nota per la produzione di pizze sia fresche che surgelate, molto attiva soprattutto nel canale HO.RE.CA.

Lo scopo di Italpizza è chiaro: acquisendo questa ditta spagnola, sta cercando di implementare il suo processo di internazionalizzazione, andando a crescere soprattutto in quei paesi dove il settore della Pizza è in forte incremento. A quanto pare, infatti, in Spagna il mercato della Pizza è in crescita, complice anche la presenza di un’offerta di medio e basso livello. Ed è proprio qui che vuole inserirsi l’offerta di alta qualità tipico della tradizione italiana di Italpizza.

Cristian Pederzini, presidente e CEO di Italpizza S.p.A., ha spiegato che la sua azienda ha dalla sua le conoscenze tecnologiche necessarie per poter aumentare la rete distributiva dell’azienda spagnola, contribuendo nel contempo a diffondere i prodotti Made in Italy. Inoltre hanno anche le conoscenze necessarie per migliorare la produzione dei prodotti, realizzando prodotti con caratteristiche peculiari adatte al mercato specifico spagnolo.

In questo modo Italpizza si propone di confermare e consolidare i risultati ottenuti da Pizza Artesana, salvaguardando tutti i posti di lavoro e effettuando investimenti che potrebbero raddoppiare sia la capacità produttiva che i posti di lavoro.

Sempre in tema di shopping, recentemente Newlat ha acquisito anche la EM Foods.