Newlat ha acquisito la EM Foods ed entra nel settore delle miscele da forno e dessert

di Manuela 20 Ottobre 2022

Continua la shopping-mania della Newlat: dopo aver acquisito ad agosto l’inglese Symington’s Group, ecco che adesso la Newlat ha acquisito anche la EM Foods, entrando così anche nel settore delle miscele da forno e da dessert.

Azienda fondata nel 2021 per seguire tutte le attività dello stabilimento di produzione Alsa, con sede a Ludres, in Francia, ecco che con questa acquisizione la Newlat potrà entrare nel segmento in crescita delle miscele da forno e da dessert.

In questo modo Newlat potrà produrre prodotti come i budini, i muffin, i brownies, il lievito in polvere, ma anche le miscele per torte, forte anche del marchio Minuto, brand usato da Newlat in Germania per proporre piatti pronti di alta qualità.

Newlat si sta impegnando notevolmente nel corso degli ultimi tempi per incrementare la sua presenza in Francia, Germania e Italia. La tendenza del mercato del momento è quella di proporre ricette, miscele e formulazioni per preparare piatti veloci, facili e sani.

Grazie a questa acquisizione, poi, Newlat potrà implementare anche il lavoro di Symington’s, leader britannico nel segmento delle miscele da forno e dessert. Inoltre sempre Symington’s sarà la piattaforma di distribuzione prescelta in Gran Bretagna per promuovere il marchio Minuto.

Ricordiamo poi che Newlat, la cui sede si trova a Reggio Emilia, fra i suoi marchi vanta anche il latte Ala, Matese, Giglio, Torre in Pietra, Optimus e Polenghi, mentre controlla anche pastifici come Delverde, Corticella e Pezzullo.