La frase fatta “tutto il mondo ci invidia la nostra cucina” a volte diventa l’ispirazione per un progetto ambizioso. Succede a Monaco di Baviera, dove dallo scorso novembre ha debuttato Italylunch, catena fast food di cibo italiano. Primi e secondi confortevoli e facili da “capire” anche per palati meno avvezzi, pronti in pochi minuti e soprattutto a prezzi assolutamente onesti. Il CEO Pier Paolo Ciriello spiega di cosa si tratta, e come Italylunch punta a essere la prima in Europa nella sua categoria.

Il progetto Italylunch

L’asse Bologna-Monaco di Baviera passa, incredibilmente, per tutte le regioni italiane. Il business plan di Pier Paolo Ciriello, CEO ed ex ingegnere chimico giramondo, dice proprio questo. L’idea della startup nata a Bologna nel 2023 parte dalla necessità primaria dell’italiano medio in viaggio, che sia per vacanza o (come nel caso di Ciriello) per lavoro. Ovvero, trovare buon cibo di casa all’estero, possibilmente senza svenarsi al fine dining.

Così Italylunch ha due caratteristiche fondamentali. Prezzi accessibili (un pasto completo costa 12.90€) e tempi di arrivo in tavola molto celeri, pari a quelli di un panino del fast food. “Ci sono altre catene che sono entrate nel mondo del fast food di cibo italiano, ma con tempi di preparazione molto più lunghi e prezzi decisamente più elevati” dice Ciriello. In questo senso, Italylunch si propone di diventare la punta di diamante nel suo genere in Europa.

Ma torniamo al business plan: in cinque anni Ciriello prevede dodici ristoranti, ognuno dedicato a una regione italiana. Il primo, aperto a Monaco di Baviera lo scorso novembre, è dedicato interamente al Veneto, scelto per la prossimità e familiarità con la regione. Da cui la terza caratteristica fondamentale di Italylunch: l’esclusiva per il mercato estero.

Una piccola quota del fatturato arriva infatti dal segmento travel. Su ogni tovaglietta del vassoio Italylunch è presente un QR code con informazioni turistiche relative alla regione cui è dedicato ogni singolo punto vendita. Informazioni che non elencano solo le tanto decantate “bellezze del Bel Paese”: dal QR in questione infatti si può direttamente prenotare una vacanza.

La formula

Quindi cosa e come si mangia da Italylunch? Sul menu ci sono ventidue referenze, più dolci e piatti dedicati ai bambini. Le proposte includono i classici di pasta, dall’amatriciana alla cacio e pepe, ma anche gnocchi alla sorrentina, risotti e tortelli panna e prosciutto. Non mancano piatti meno diffusi nell’immaginario collettivo, come luganega e fagioli, pollo e carciofi, maiale alla pizzaiola. Fino agli evergreen lasagna, tiramisù, pasta al pomodoro.

Il menu prevede la possibilità di fare delle combo, dai 9.90€ di primo + contorno, ai 12.90€ di primo + secondo con bibita sempre no limit. “Oggi siamo già in grado di produrre sessanta menu completi in un’ora, con soli due operatori” dice Ciriello. Una vera e propria macchina da guerra che punta moltissimo sull’efficienza tecnologica.

Il termine “operatori” infatti non è scelto a caso. Per i suoi ristoranti Ciriello infatti ha bypassato completamente gli chef, concentrandosi su una formula stile nastro trasportatore. Bologna è il centro di ricerca e sviluppo dove i piatti vengono effettivamente assemblati e lavorati con precottura senza ossigeno. Verona è il centro di stoccaggio, da cui arrivano le confezioni già pronte. In questo modo all’operatore basta mettere la confezione in forno intelligente, che scalda la pietanza in base ai tempi indicati su barcode.

Una formula tecnologica e ambiziosa che punta all’espansione su scala europea e oltre, candidandosi anche al franchising. Tranne, ovviamente, in Italia. Noi ci teniamo l’efficienza stile americano di hamburger e patatine. La pasta, francamente, ce la facciamo a casa: per un un piatto come si deve pronto in dieci minuti non ci servono catene di montaggio. Bastano una pentola e due mani.