Ivano Ricchebono apre un secondo ristorante a Carignano

di Manuela Chimera 16 Settembre 2023

Nuova apertura in dirittura d’arrivo: questa volta è Ivano Ricchebono, chef e proprietario del ristorante The Cook a Genova Nervi, ad aprire il suo secondo locale, ma a Carignano. Si sa anche già il nome del ristorante: si chiamerà Isi Bistroot Genova Concept. E il motivo è semplice: il suo menu sarà un po’ più semplice rispetto a quello dello stellato The Cook, da qui la parola “Isi” nel nome.

Cosa si sa del nuovo ristorante di Ivano Ricchebono?

Ivano Ricchebono aveva aperto il suo primo ristorante, il The Cook di Genova Nervi, nel 2004 (la Stella Michelin era arrivata poi nel 2010). Ma adesso, a circa venti anni di distanza da quella prima apertura, dopo i passaggi in televisione accanto ad Antonella Clerici, la gestione della caffetteria Vedova Romanengo a Genova e dopo aver ottenuto il titolo di Ambasciatore dello Stoccafisso di Norvegia dal Norwegian Seafood Council con la ricetta dello Stoccafisso Antica Genova e no solo, ecco che è arrivata l’ora di cimentarsi in qualcosa di nuovo.

Il suo Isi Bistrot Genova Concept sorgerà in via Ilva a Carignano, vicinissimo all’hotel Melià. In teoria qui i commensali non troveranno piatti stellati o conti stellari. In teoria il nuovo locale adotterà una filosofia più “easy”, come si evince anche da quell'”Isi” nel nome.

LEGGI ANCHE Perché la ristorazione della Liguria non emerge? Risponde chef Ivano Ricchebono

Ovviamente il menu sarà di alta qualità, senza dimenticare una notevole carta dei vini, ma non sarà lo stesso del ristorante stellato. Qui troveranno spazio non solo piatti liguri, ma anche piatti tipici delle altre regioni, tutti reinterpretati a seconda dell’estro dello chef.

Anche l’allestimento del locale sarà diverso da quello dello stellato che, ricordiamo, sorge in un palazzo del Trecento proprio nel centro storico, con tanto di affreschi di Bernardo Strozzi.

L’Isi Bistrot Genova Concept sarà “easy” anche nella location, decisamente più moderna.

Ovviamente è ancora presto per sapere qualcosa di più sul menu, probabilmente qualche indiscrezione trapelerà più avanti, man mano che ci avviciniamo all’inaugurazione. Quello che sappiamo, però, è che l’idea di aprire questo secondo ristorante non è venuta in mente allo solo Ricchebono, ma anche alla sua compagna Isotta Alzona, nota imprenditrice nonché esperta nell’organizzare eventi e catering per Gemi Eventi.

Al momento la coppia inaugurerà un bistrot, ma l’idea è quella in futuro di riuscire a trasformarla in un posto conviviale non solo a pranzo e a cena, ma anche durante l’aperitivo e il dopocena.