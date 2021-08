di Manuela 9 Agosto 2021

Come prevedibile, il Green Pass obbligatorio per ristoranti e bar sta cominciando a dare qualche problema. Lo sa bene la pizzeria Capri di Ivrea che si è vista minacciare da un cliente indispettito perché, non avendo il Green Pass, non poteva accedere al locale.

Il cliente ha così minacciato la pizzeria di “rovinarla sui social”, ma ha ottenuto l’effetto opposto: tantissimi i messaggi di solidarietà al locale.

Tutto è successo sabato 7 agosto. In serata la pizzeria Capri di via Amedeo di Castellamonte, per rispettare la normativa in vigore, ha dovuto vietare l’accesso all’interno del locale a un cliente non vax in quanto non aveva il Green Pass. Così il cliente ha lanciato un’intimidazione ai titolari: “Li avrebbe rovinati sui social” tramite recensioni negative.

Detto fatto: ha pubblicato la sua recensione negativa e poi è rientrato nella pizzeria per mostrare ai titolari cosa aveva appena pubblicato. Peccato però che il suo gesto abbia avuto l’effetto opposto: il ristorante ha subito ricevuto tantissimi messaggi di solidarietà, inclusi quelli dei sindaci e diversi amministratori dei comuni limitrofi.

La pizzeria ha poi deciso di pubblicare i messaggi di minaccia ricevuti dal negazionista in modo da “ripagarlo con la stessa moneta”, ricevendo ulteriori consensi da parte degli utenti (inclusi messaggi di chi ha deciso di recarsi nel locale proprio perché rispetta le regole). Tuttavia la pizzeria ha annunciato che non querelerà il cliente, in quanto non fa parte del loro stile.

Qui trovate gli screen dei vari post su Facebook di tutta la vicenda: