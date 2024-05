Jack Daniel’s & Coca Cola portano in Italia il loro ready to drink

Comodo e rigorosamente in abito di latta – il ready to drink nato dalla collaborazione tra Coca Cola e Jack Daniel’s è finalmente pronto a fare il suo debutto anche in Italia. Una premessa, questa, che di fatto vale già tutto il programma: la parntership tra le parti in questione è nata con l’idea di creare un formato replicabile e “pronto da bere”, per l’appunto, di uno dei cocktail da bar più conosciuti al mondo.

Pare un po’ difficile, dunque, parlare di “novità” in senso stretto – anche e soprattutto perché il Jack Daniel’s & Coca Cola (questo il nome ufficiale del prodotto), come appena accennato in apertura di articolo, si è già abbondantemente fatto conoscere in giro per il mondo. A oggi, Italia ancora dovutamente esclusa, il ready to drink è già disponibile in Messico e America Latina, Stati Uniti, Asia, Africa e una manciata di Paesi europei. Come se la caverà con i consumatori del nostro caro e vecchio Stivale?

Jack Daniel’s & Coca Cola arriva in Italia: tutto quello che c’è da sapere sul debutto

La strategia di distribuzione è quella tipicamente massiccia e massiva dei brand che, proprio come Jack Daniel’s e Coca Cola, possono contare su di una presenza capillare e una invidiabile potenza di fuoco: il loro ready to drink sarà di fatto disponibile per l’acquisto tra gli scaffali di ipermercati, supermercati e minimarket di un po’ tutto il Bel Paese; oltre a essere naturalmente presente in bar, take away, chioschi e altri punti ristoro come le stazioni di servizio di casa Autogrill.

Un matrimonio già annunciato, dunque, e ben compiuto nel design della lattina che unisce, di fatto, le caratteristiche distintive di entrambi i marchi: il logo rosso di Coca Cola nel suo classico stile Spencerian, abbinato al design e al colore nero di Jack Daniel’s Old No. 7. Nei punti vendita a marchio Autogrill sarà anche disponibile, stando a quanto lasciato trapelare, una variante senza zucchero facilmente distinguibile grazie a una fascia colorata sulla parte superiore della lattina.

Definita la distribuzione, abito e gusto (anche se questo, a onore del vero, potreste già intuirlo) non rimane che descrivere il target individuato dagli stessi due brand: “Questo prodotto, già miscelato e pronto da gustare, è rivolto ad un consumatore che ama la qualità e apprezza la praticità del ready to drink” ha ad esempio spiegato Maria Antonella Desiderio, Premium spirits director Coca Cola Hbc Italia. Sentimento a cui fa eco anche Cristina Dotti, Marketing manager Italy & Alps Brown Forman: “Questo prodotto consente a tutti coloro che già lo apprezzano come classico da bar di ritrovarne il gusto anche nella versione ready to drink; e a chi ancora non lo conosce, di apprezzare l’amato Old No.7 in una veste diversa dal solito”.