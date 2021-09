di Manuela 8 Settembre 2021

Jägermeister e Campari hanno posto fine alla loro collaborazione: da adesso i prodotti Mast-Jägermeister SE verranno distribuiti in Italia da Gruppo Montenegro.

Mast-Jägermeister SE ha deciso che sarà Gruppo Montenegro, azienda leader per quanto riguarda il settore Spirits, a distribuire i suoi prodotti in via esclusiva per l’Italia. Questa partnership sarà attiva dal 1 gennaio 2022. Dal canto suo Gruppo Montenegro si occuperà del riallineamento strategico di Jägermeister, rafforzando la presenza del noto liquore a base di erbe nel mercato Spirits Italiano (a proposito di amari: avete dato un’occhiata alla nostra prova di assaggio?).

Tutto ciò sarà reso possibile grazie alla fine della lunga collaborazione finora in essere di Jägermeister con Campari: la partnership si è concluderà di comune accordo il 31 dicembre 2021.

Patricia Sung, Regional Director Western Europe di Mast-Jägermeister SE, ha spiegato che per molti anni hanno lavorato insieme a Davide Campari-Milano e insieme hanno consolidato il successo del brand Jägermeister in Italia, con una collaborazione caratterizzata da grande rispetto e gratitudine. Tuttavia è arrivato il momento per entrambi di adattarsi a nuove condizioni di mercato in continuo cambiamento.

Patricia Sung ha spiegato di essere entusiasta di collaborare insieme a Gruppo Montenegro con il quale condividono diversi valori.

Dal canto suo Marco Ferrari, CEO di Gruppo Montenegro, ha spiegato di voler costruire insieme a Jägermeister una collaborazione “solida, di successo, di fiducia reciproca e basata su valori condivisi”.