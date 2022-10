James Corden e la giustificazione che non torna per lo scandalo al ristorante

di Manuela 25 Ottobre 2022

Forse James Corden dovrebbe imparare la nobile arte di abbozzare prima di prodursi in scuse che, ad esaminarle bene, sanno di arrampicata sugli specchi. Allora, James Corden si è scusato col ristorante in cui aveva gridato ai camerieri, giustificando però le sue azioni sostenendo che gli fosse stato servito del cibo a cui la moglie era allergica.

Ok, ci sta, se non fosse che la pezza messa è ancora peggio del buco fatto: va bene l’allergia della moglie, ma se tua moglie è allergica al bianco dell’uovo, tu vai a ordinare proprio una frittata? Che d’accordo, doveva essere fatta solo coi tuorli, ma ami il rischio allora se fai una cosa del genere.

Breve storia: James Corden e la moglie si recano al ristorante Balthazar, ma qui succede un parapiglia. Corden si mette a urlare contro i camerieri, partono gli insulti, rimanda indietro i piatti… Il risultato è stato che il proprietario, Keith McNally, su Instagram, dopo aver raccontato tutta la faccenda, ha annunciato di aver bandito Corden dal suo locale, visto anche che non era la prima volta che dava in escandescenze in quel modo.

Subito era sembrato che i due si fossero parlati, che fossero giunte delle scuse e anche la revoca del ban, ma a quanto pare non è andata proprio così (o semplicemente la questione è stata poi ingigantita o travisata dai social). Durante l’ultima puntata del suo show, Corden ha dato la sua versione dell’accaduto. Secondo lui si è scusato, ma ha aggiunto che non ha mai urlato o insultato i dipendenti del locale (McNally sosteneva che si fosse messo a urlare come un matto e che avesse detto ai camerieri che non erano capaci di fare il loro lavoro).

Corden ha spiegato che il suo commento “Allora mi faccio la frittata da solo” se il personale della cucina non era in grado di preparare il piatto come da lui richiesto, era ironico e beffardo, non spregiativo.

Si arriva poi alla questione del piatto. La moglie Julia a quanto pare ha una grave allergia alimentare. Visto che, a detta di Corden, la moglie avrebbe ordinato una frittata con soli tuorli d’uova, è lecito presumere che la moglie sia allergica all’albume, il bianco dell’uovo. Ma se fosse così, tu rischi comunque di ordinare una frittata? Va bene, l’hai ordinata solo coi tuorli, ma il rischio che qualche minuscola parte di albume finisca per contaminarla c’è sempre. Di tutto quello che poteva ordinare e a cui non era allergica, proprio una frittata?

Comunque sia, Corden sostiene che il piatto sia stato preparato in maniera sbagliata per tre volte. Nella foga del momento, ecco che gli è scappato il commento sarcastico e scortese, commento di cui si rammarica profondamente avendo lui stesso lavorato per anni nei ristoranti.