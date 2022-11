Jamie Oliver in tv propone ricette da una sterlina, ma il pubblico non ci sta

di Manuela 3 Novembre 2022

Cosa mai potrà andare storto in un programma in cui Jamie Oliver, in mezzo alla sua cucina lussuosissima e ultra attrezzata, propone al pubblico ricette da una sterlina? Beh, diciamo che il suddetto pubblico non gliel’ha lasciata correre e ha stroncato il suo nuovo cooking show televisivo £ 1 Wonders.

Il concetto alla base del programma è semplice: Jamie Oliver, per aiutare gli spettatori a ridurre i costi di preparazione dei pasti, ma mantenendo un certo sapore, propone delle ricette da 1 sterlina. Secondo lo chef, polpettone, lasagne di verdure e curry possono essere fatti tutti a meno di 1 sterlina a porzione. Certo, a patto di usare la segatura devono aver pensato i telespettatori che hanno definito il programma come “un mucchio di sciocchezze”, accusando poi Oliver di non capire cosa sia la vera povertà.

Per calcolare il costo di ogni porzione, Jamie ha spiegato di aver fatto, per ogni singolo ingrediente, la media del costo dei suddetti presenti in quattro grandi supermercati del Regno Unito e di averlo poi diviso per la quantià utilizzata. Tuttavia Oliver, nella foga di fare i calcoli, si è scordato di precisare quale fosse la qualità degli ingredienti in questione.

Gli spettatori non si sono fatti incantare. Sui social qualcuno ha sostenuto che Oliver non ha davvero idea di cosa sia la vera povertà, mentre un altro ha sottolineato che non si capisce bene a chi sia dedicato questo programma. Ma c’è di più: qualcuno ha fatto notare che i presunti pasti da 1 sterlina erano in realtà cucinati nella cucina più attrezzata che avesse mai visto, con pentole di alta qualità e spazio illimitato nel frigorifero/congelatore.

Un altro è stato ancora più categorico: secondo un utente è il solito James Oliver che presenta il suo solito repertorio di cibo da pub con un cinico alone di austerità, tanto per fare un po’ di marketing. Altri fanno notare ad Oliver che non ha considerato fattori come il prezzo del gas usato per cucinare.

Ma quali ricette ha proposto Oliver? Beh, un classico polpettone: usando i tagli di carne più economici secondo lui si può stare tranquillamente al di sotto della sterlina a porzione. Tagli di carne economici? Ha usato gli zoccoli per farsi il polpettone? Imbottendoli di aromi vari?

Oliver ha poi fornito utili suggerimenti su come risparmiare in cucina:

usa il forno a microonde, così risparmi il gas (c’è quel piccolo dettaglio della corrente elettrica, ma non facciamo sempre i pignoli)

usare le padelle col coperchio (ecco a cosa servivano quegli strani aggeggi metallici tondeggianti. E io che pensavo di usarli per fare il cosplay di un cavaliere della Tavola Rotonda!)

Oliver si è poi dedicato a un curry di spinaci e ceci, un pollo cajun e anche una lasagna di verdure, specificando, però, che non stava cucinando come fa di solito per la sua tavola, ma che si stava mettendo alla prova. Per la serie “Fate come io dico, ma non fate come io faccio”.