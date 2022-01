Jamie Oliver progetta nuove modifiche per la sua villa da 6 milioni di sterline

di Luca Venturino 4 Gennaio 2022

Tre nuove camere da letto per la villa di Jamie Oliver, quella da 6 milioni di sterline acquistata un paio di mesi dopo il crack del suo impero della ristorazione. Il motivo? È molto semplice: garantire a ognuno dei suoi cinque bambini una camera da letto privata, e fare un po’ di spazio extra per le camere degli ospiti. Oh, e anche per il sesto figlio, caso mai dovesse arrivare.

Dopotutto, sua moglie Jools Oliver aveva confidato più volte che vorrebbe espandere ancora un poco il suo nucleo famigliare, aggiungendo un sesto membro magari ricorrendo alla fecondazione in vitro. Ms. Oliver, dopotutto, ha dovuto sopportare ben cinque aborti spontanei, e alla sua età (47 anni) quella della fecondazione artificiale potrebbe essere la strada migliore. E Jaime, in tutto questo, cosa pensa di un nuovo pargolo che scorrazza per casa? “No, non penso proprio” aveva commentato durante un’apparizione al Chris Moyles Show su Radio X, solo per poi però correggersi immediatamente: “No, ascolta… Io non ho scelta in tutto questo. So che si dice che bisogna essere in due per ballare il tango, ma non a casa mia…”