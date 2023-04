Jamie Oliver vola alle Maldive per rinnovare i voti nuziali

di Luca Venturino 11 Aprile 2023

La tradizione cattolica parla chiaro: dopo i 25 anni di matrimonio, le famose nozze d’argento, i due sposi dovrebbero rinnovare i propri voti nuziali. Ecco, Jamie Oliver ha giocato un po’ d’anticipo – il celeberrimo chef britannico è di fatto sposato da “solo” 23 anni -, ma ha fatto il tutto in grande stile con una cerimonia da sogno nientemeno che alle Maldive. Jamie e sua moglie Jools stanno insieme da quando avevano solamente 18 anni e hanno messo al mondo ben cinque figli: Poppy Honey, di ormai vent’anni, Daisy Boo, diciannove, Petal Blossom, tredici, Buddy Bear, undici e River Rocket, il più giovane in assoluto, con appena cinque anni.

Jamie Oliver e il matrimonio alle Maldive

Il tutto è stato prontamente immortalato e poi condiviso sul profilo di Instagram dello chef inglese – anche perché ormai si sa: possiamo dire veramente che qualcosa è accaduto se non è stato poi pubblicato sui social? – sotto forma di un simpatico carosello di scatti famigliari. Jamie Oliver e Jools si sono scambiati il secondo sì presso il Soneva Fushi Resort, alle Maldive: per l’occasione speciale, lo chef ha scelto un abito color turchese, con blazer e pantaloni abbinati a una camicia bianca; mentre la moglie ha optato per un elegante abito da sposa con le spalle scoperte e uno spacco alto fino alla coscia.

“Buongiorno a tutti, io e Jools ci siamo sposati di nuovo!” si legge nell’entusiasta didascalia che accompagna le foto. “Sì, dopo 23 anni insieme, abbiamo pensato che sarebbe stato un momento speciale per celebrare il rinnovo dei nostri voti nuziali, prima che i bambini iniziassero a lasciare il nido”.

“È stato un qualcosa di davvero speciale, divertente e romantico, e le parole della cerimonia hanno assunto ancora più senso dopo essere arrivati così lontano insieme” ha continuato Jamie Oliver. “Sembra che sia passato appena un battito di ciglia dal primo matrimonio, e abbiamo pensato che sarebbe stato un momento felice e gioioso da condividere con tutti voi per questa Pasqua. Abbiamo sempre sognato di andare alle Maldive ed è stato semplicemente fantastico”.

I fan più sfegatati della coppia, d’altronde, non dovrebbero affatto essere sorpresi della location scelta per questo “secondo matrimonio”: in una intervista rilasciata qualche anno fa, infatti, Jools aveva ventilato la loro intenzione di rinnovare i voti nuziali nell’immediato futuro. “L’anno prossimo ci sposeremo di nuovo”, aveva promesso. Era il 2019: come sarà successo a molti, il 2020 e il Covid avranno cambiato le carte in tavola. Un qualcosa, tuttavia, è rimasto immutato: “Faremo le cose in modo diverso” aveva continuato a spiegare Jools in riferimento alla cerimonia “staremo all’aperto, e a piedi nudi”. Perché non su una spiaggia alle Maldive, a questo punto?