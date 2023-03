Jamie Oliver: la sua PR snobba l’offerta di lavoro di Kate Middleton

di Manuela Chimera 30 Marzo 2023

Lei si chiama Alison Corfield, ha 51 anni ed è la PR (esperta di public relation) di Jamie Oliver. Ebbene: la donna ha ricevuto un’offerta di lavoro niente meno che da Kate Middleton, secondo la quale avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di segretaria privata. Ma, a sorpresa, la donna ha rifiutato: preferisce rimanere con Jamie Oliver che andare a lavorare a Buckingham Palace.

Jamie Oliver si tiene la sua PR

Alison Corfield stava lavorando alla campagna di sensibilizzazione dello chef in merito alla questione dei pasti scolastici gratuiti (Jamie Oliver è da tempo che si interessa di questo argomento) e in merito anche alla discussione sulla tassa sullo zucchero.

La donna lavora con lo chef come PR da otto anni, ma adesso le è stato offerto un posto di lavoro come segretaria privata della principessa del Galles dopo che Hannah Cockburn-Logie ha lasciato il suo ruolo per motivi personali, subito dopo la morte della regina Elisabetta II.

Hannah Cockburn-Logie aveva rivestito il ruolo di segretaria privata di Kate Middleton sin dal 2020, occupandosi anche di una serie di eventi e problemi di un certo calibro, fra cui anche l’addio di Harry e Meghan alla famiglia reale.

Tuttavia Corfield si è rifiutata di accettare quel posto e di sostituire la collega. Secondo quanto trapelato, la PR di Jamie Oliver avrebbe rifiutato il posto di lavoro a corte perché non voleva ritrovarsi impelagata nella notorietà che deriva da un ruolo di così alto profilo a Kensigton Palace.

Una fonte vicina alla PR ha dichiarato al Telegraph che Corfield ama il suo lavoro e che è un membro fondamentale della campagna dello chef. Tutto quello che vuole è tenere un basso profilo e procedere con il lavoro di cui conosce così bene il background. Di sicuro, quello che non vuole, è la pubblicità e il clamore mediatico che deriva dal lavorare per un’istituzione così famosa.

Ma perché lo staff di Kate Middleton si è orientato proprio sulla PR di Jamie Oliver? Effettivamente la decisione appare inconsueta: la scelta di Kensington Palace di voler assumere Corfield è stata una netta deviazione dai consueti sistemi utilizzati per assumere collaboratori a corte. Alcune fonti vicine ai reali hanno spiegato che la decisione faceva parte di una più ampia mossa volta ad assumere personale in modo da modernizzare la corte, optando per lavoratori provenienti dal settore privato.

A causa del diniego, adesso Kate Middleton sta ancora cercando un nuovo segretario privato. Qualcuno vuole candidarsi? Occhio: se deciderete di proporvi potrebbe anche toccarvi di partecipare ai pasti vegani di re Carlo visto che il neo monarca sta cercando uno chef capace di preparare pranzi vegani.