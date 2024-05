Jannik Sinner è il Global Ambassador di De Cecco

I colpi di Jannik Sinner hanno ormai abbondantemente perforato il velo del suo contesto di riferimento – il tennis, ovviamente – e sono diventati saldamente parte della cultura popolare. In altre parole il giovane atleta altoatesino non è più un tennista, o almeno è diventato molto di più: una figura di riferimento, una celebrità che trascende la scena sportiva, un mito che si sta costruendo. Troppo romantici, dite? Eppure, a questo punto, le collaborazioni e le dediche e i tributi di chi, a onore del vero, con il rettangolo di gioco c’entra poco cominciano a essere davvero tante: dal piatto pensato da Davide Oldani per celebrare il trionfo agli Australian Open al più recente gusto di gelato pensato da Eugenio Morrone (gli ingredienti sono mandarino, limone e ovviamente carota), Jannik Sinner è sempre più stella. L’ultimo tassello da aggiungere al mosaico? Un ruolo come Global Brand Ambassador per De Cecco.

A darne l’annuncio, naturalmente, è la stessa storica azienda che esporta pasta in tutto il mondo. “Siamo felici di annunciare la collaborazione tra De Cecco e Jannik Sinner” si legge in una nota stampa. Badate bene, tra l’altro: quella con casa De Cecco non è la prima esperienza del nostro protagonista come Ambassador di un brand appartenente nel mondo food. Nell’ormai lontano 2020, quando ancora non aveva aggiunto alla propria bacheca dei trofei un titolo Atp, Sinner aveva già infatti indossato i panni dell’Ambassador per il Parmigiano Reggiano.

Jannik Sinner Global Ambassador: le dichiarazioni di De Cecco

“Nel grande tennista italiano” si legge in un comunicato stampa redatto dalla De Cecco “abbiamo riconosciuto i valori che guidano l’azienda dal 1831: impegno quotidiano e rigoroso, determinazione, volontà di vincere nuove sfide in campo nazionale ed internazionale. In Jannik ritroviamo i principi in cui crediamo: passione, tenacia, tensione a dare sempre il meglio. Entrambi condividiamo la stessa ricerca costante dell’eccellenza”.

Da qui l’idea di creare il ponte della collaborazione – una comune visione di intenti e la volontà, da parte della De Cecco, di promuovere uno stile di vita in cui “i piaceri della tavola siano sinonimo di mangiare bene, di qualità, di attenzione alla salute”. La partnership con Jannik Sinner, in altre parole, è “più di una semplice collaborazione commerciale, è una testimonianza della volontà di entrambi di condividere lo stesso obiettivo: portare il meglio dell’Italia nel mondo”.

Il prossimo appuntamento sul rettangolo di gioco, nel frattempo, è letteralmente dietro l’angolo: Jannik Sinner tornerà in azione sulla terra rossa del Foro Italico dal 6 al 19 di maggio, negli Internazionali Bnl d’Italia Roma.