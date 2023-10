Dave Bautista si consola dell’addio alla Marvel lanciando un nuovo whisky

Come si consola Dave Bautista dopo l'addio a Drax dei Guardiani della Galassia? Con il whisky. No, cosa avete capito: ha lanciato semplicemente un nuovo whisky

Non deve essere stato facile per Dave Bautista dare il suo addio al personaggio di Drax dei Guardiani della Galassia e, in generale, dire addio alla Marvel. Però dobbiamo dire che si è consolato ben presto, grazie al whisky. No, non come state pensando: come molti altri attori, l’ultimo in ordine di tempo è stato Woody Harrelson, ha lanciato un suo prodotto alcolico. Che nel caso di Bautista è stato il Devils River Whiskey.

Dave Bautista si lancia nel settore del whisky

Non si può dire che Dave Bautista non abbia avuto una carriera variegata: prima wrestler della WWE, poi attore (non solo nel ruolo di Drax nei Guardiani della Galassia, ma lo ricordiamo anche in Spectre e Blade Runnero 2049), nel frattempo produttore e adesso anche adepto del settore del whisky.

Più precisamente ha deciso di unirsi come investitore e partner per il distillatore texano Devils River Whiskey. L’azienda Devils River Whiskey è stata fondata nel 2017 a San Antonio, in Texas. Dunque è abbastanza recente. Il distillatore produce sia Bourbon che whisky di segale, fra cui il Coffee Bourbon, il Cinnamon Bourbon e l’Agave Bourbon.

Venduto in 36 stati degli USA e in cinque paesi, ecco che Dave Bautista ha spiegato di aver scelto questa azienda per il suo debutto nel settore alcolico in quanto è rimasto “stupefatto” dai loro prodotti e dall’amore e dall’orgoglio che ci vogliono per realizzarli. Per questo motivo è entusiasta di poter contribuire alla crescita dell’azienda.

In quanto membro del gruppo Devils Advocates, Bautista adesso verrà anche coinvolto in prima persona negli sforzi relativi alla responsabilità sociale del marchio.

Dal canto suo Mike Cameron, CEO e co-fondatore di Devils River Whiskey, ha sottolineato come il coinvolgimento di Bautista nel loro marchio sia un passo importante nel loro progetto di diversificazione della coltura del bourbon. Inoltre contribuirà anche a dare nuovo lustro al whisky del Texas. Il loro scopo è quello di creare un borubon capace di competere direttamente con i distillatori del Kentucky, riconosciuti a livello mondiale e anche con altri grandi nomi del whisky.

Grazie al supporto di Bautista, sono sicuri che riusciranno a elevare il loro marchio e a ottenere un più ampio riconoscimento per quanto riguarda l’industria del whisky del Texas.

Sempre a proposito di whisky, ricordiamo che da poco David Beckham ha invece deciso di abbandonare il marchio Haig Club di Diageo.

