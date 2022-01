Jennifer Garner ha quasi dato fuoco alla cucina preparando una ricetta di Ina Garten

L'attrice Jennifer Garner è quasi riuscita a dare fuoco alla sua cucina mentre preparava per Natale una ricetta di Ina Garten.

di Manuela 3 Gennaio 2022

Queste cose succedono anche alle star: l’attrice Jennifer Garner ha quasi dato fuoco alla sua cucina mentre stava preparando una ricetta di Ina Garten per Natale. Tutto è accaduto durante l’ultimo video della sua serie Instagram “Pretend Cooking Show”.

Durante questa serie l’attice fa vedere ai suoi 11,8 milioni di folloer come cucina i suoi patti preferiti. Mercoledì scorso ha così avuto l’idea di preparare il manzo bourguignon di Ina Garten. Qui trovate il video:

Nella didascalia la Garner spiega che non si ricorda quando ha iniziato a preparare questa ricetta per Natale, ma sa che è passato abbastanza tempo da quando il profumo di questo stufato la rende felice, a suo agio e rilassata.

Non così rilassata, però, è stata mentre tentava di dare fuoco alla cucina. Tutto è accaduto perché la Garner ha voluto raddoppiare la ricetta, il che ha voluto dire raddoppiare anche l’ingrediente principale: il cognac.

Come si vede nel video, la Garner ha verso il cognac nella pentola e poi gli ha dato fuoco con l’apposito strumento. Solo che, dalla pentola, si è innalzata una colonna di fiamme che ha sfiorato la parte superiore della cappa.

A favore di telecamera, la Garner si è scusata dicendo che non era il caso di raddoppiare il cognac (decisamente no, ma avremmo potuto dirti che era una pessima idea anche senza bisogno di fare delle prove tecniche di incendi domestici). L’attrice ha poi scherzato sull’incidente anche nella didascalia del video dicendo che Ina non lo avrebbe mai fatto. La stessa Ina è poi intervenuta nei commenti, rassicurandola, magnanimamente, che anche lei a volte sbagliava.

Se nel frattempo volete provare la ricetta della boeuf bourguignon senza incendiare casa, la trovate qui.