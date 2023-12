Jennifer Lopez lancia una nuova linea di cocktail

Ci è voluto un po’, ma finalmente Jennifer Lopez ha svelato qualche dettaglio in più sulla sua nuova linea di cocktail già pronti da bere, linea ribattezzata Delola e ispirata ai suoi soggiorni in Italia. Finora sapevamo che questi cocktail erano ready to drink, alcolici al punto giusto e poco altro. Ma ora l’attrice e cantante ha rivelato anche i gusti di questi drink.

Cosa sappiamo dei cocktail Delola di Jennifer Lopez?

Come molti altri artisti, anche Jennifer Lopez non si è fatta sfuggire l’occasione di diventare un’imprenditrice nel settore degli alcolici. Ma sin da subito è stata chiara: la sua non doveva essere una linea di cocktail per barman casalinghi che devono passare il loro tempo a tagliare, spremere e fare tutte quelle cose necessarie per creare un buon cocktail. Perché lei, giustamente, vuole divertirsi e non sprecare tempo a fare tutto ciò.

Da qui l’idea di creare una linea di cocktail già pronti da bere, in cui al massimo, in un estremo sfoggio di creatività, tutto quello che devi fare è aggiungerci del ghiaccio. O un bastoncino di cannella, dei mirtilli rossi per guarnizione e poco altro. Punto e basta.

La filosofia dell’attrice è condivisibile: la gente vuole bere dei cocktail gustosi quando è in vacanza, ma non per questo vuole perdere del tempo dietro al bancone, tempo che potrebbe essere speso meglio stando insieme alle persone e agli amici.

Da qui è nata la linea Delola, cocktail venduti a prezzi abbordabili (si parla di 20 dollari a bottiglia) e che al momento sono disponibili per ordini online su ReservBar, Total Wine, Gpuff e Drizly. Ma quello che a noi interessa sono i gusti. Al momento si può scegliere fra tre tipi:

Orange: mix di amaro, arancia e frutto della passione

Bella Berry: mix di vodka, frutti di bosco e ibisco

Paloma Rosa: mix di tequila, pompelmo e fiori di sambuco

A quanto pare queste bevande sono realizzate con alcolici di prima qualità e prodotti vegetali naturali. Tutti e tre i gusti sono al di sotto delle 100 calorie a porzione e il grado alcolico varia dal 10,5 all’11,5% di alcol in volume (ABV).

Ovviamente Jennifer Lopez non ha ideato da sola tali drink, ma si è avvalsa della collaborazione della mixologist Lynnette Marrero, nome che potreste aver già sentito in quanto è la fondatrice di Speed Rack, la prima gara di speed bartending tutta al femminile.

Unite dalle origini comuni, Puerto Rico e New York, ecco che da più di due anni collaborano insieme per dare vita a questi drink. Jennifer Lopez ha poi fondato il marchio Delola insieme a Ken Austin e Jenna Fagnan, altri due nomi noti perché sono anche dietro ai marchi di liquori di Dwayne “The Rock” Johnson e Conor McGregor.

Per quanto riguarda la confezione, le bottiglie in vetro sono rifinite con un emblema che si ispira allo stemma del Bronx, il quartiere di New York dove è nata Jennifer Lopez. I leoni presenti, invece, sono un riferimento al segno zodiacale dell’attrice.