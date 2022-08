Jennifer Lopez: il menu del pranzo che chef Gennarino Esposito le ha preparato a Capri

di Manuela 2 Agosto 2022

Ormai Gennarino Esposito è incontenibile: l’aver avuto a pranzo Jennifer Lopez lo ha entusiasmato così tanto che sta svelando ogni singolo aspetto del pranzo preparato a Capri per la star. Incluso il menu.

Come di sicuro ormai sapranno anche le pietre, mentre Jennifer Lopez si trovava a Capri per partecipare al concerto di beneficenza per l’Unicef organizzato dal marchio di lusso LuisaViaRoma, ecco che si è concessa una giornata di vacanza sull’isola, con tanto di pranzo preparato dallo chef Gennarino Esposito.

Lo chef ha subito diramato una foto che lo ritraeva insieme a una sorridente JLo, raccontando di averla coccolata con i suoi piatti e di essere rimasto sorpreso dalla sua energia e dalla sua capacità di apprezzare la buona cucina.

Sì, ma cosa le ha preparato per pranzo? Ecco che adesso è saltato fuori il menu. Lo chef Esposito ha confermato che si è trattato di un pranzo privato organizzato in una villa sui Faraglioni. Qui lo chef ha deciso di optare per un tradizionale pranzo mediterraneo in terrazza:

caprese

verdure di stagione estive

fagiolini alla pizzaiola

peperoncini verdi con pomodoro e basilico

melanzane al funghetto

scarola con le lenticchie secondo la ricetta della madre dello chef (il piatto ha suscitato un’ovazione sia da parte di Jennifer Lopez che da parte degli altri ospiti)

Ma questi erano solo gli antipasti freschi campani. A seguito sono arrivati:

risotto con pomodoro Cuore di Bue

calamaro ripieno di provola affumicata e limone candito

Il tutto è stato poi abbinato a un vino bianco della Cantina Casa Setaro del Vesuvio. Ok, siamo un po’ delusi: niente dolce? Anche se forse il più deluso di tutto è il neo (di nuovo) marito di JLo: Ben Affleck, infatti, per impegni lavorativi era assente e si è così perso il pranzetto.