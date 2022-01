Jeremiah Stamler è morto: addio al medico della dieta mediterranea

di Manuela 31 Gennaio 2022

Lutto nel mondo della medicina: è morto Jeremiah Stamler, il medico fautore della cardiologia preventiva e scopritore del segreto della longevità nascosto nella dieta mediterranea.

Stamler si è spento all’età di 102 anni nella sua casa di Sag Harbor, nello stato di New York. La morte è avvenuta qualche giorno fa, il 26 gennaio 2022 per la precisione. L’annuncio della scomparsa è stato dato dall’American Heart Association che lo ha ricordato come il cardiologo pioniere che aveva permesso alle persone di capire il collegamento esistente fra stile di vita e salute del cuore.

È a lui che si deve il termine “fattore di rischio” quando si parla di cardiologia. Numerosi gli studi fatti in merito ai principali fattori di rischio delle patologie coronariche:

ipertensione

colesterolo alto

diabete

diete troppo ricche di grassi

fumo

Stamler aveva spiegato che il connubio fra alimentazione eccessiva e riduzione del dispendio calorico aveva causato un incremento di obesità, diabete e problemi cardiovascolari nella popolazione. E proprio per cercare di ridurre questi fattori di rischio, aveva parlato di alimentazione sana con riferimento alla piramide alimentare della dieta mediterranea.

Stamler conosceva la dieta mediterranea sin dagli anni Sessanta, cioè da quando passava le vacanze estive nel Cilento insieme al biologo statunitense Ancel Keys. La loro collaborazione era iniziata nel 1962: entrambi avevano ipotizzato che l’alimentazione potesse influenzare le malattie cardiovascolari. Da qui i benefici per una maggior longevità grazie alla dieta mediterranea (alla vera dieta mediterranea, perché è facile fare degli errori quando non la si conosce bene).

Stamler era nato a New York il 27 ottobre 1919. Aveva studiato Medicina alla Columbia University, salvo poi conseguire il dottorato presso il Long Island College Hospital Medical School. Nel 1947 si era trasferito a Chicago, iniziando le ricerche nel campo della medicina cardiovascolare al Michael Reese Hospital. Successivamente passò al Chicago Board of Health dove realzzò il primo Heart Disease Control Program.

Infine nel 1972 Stamler venne posto alla guida del Dipartimento di salute pubblica e di medicina preventiva alla Feinberg School of Medicine alla Northwestern University di Chicago.

[Crediti Foto | Screenshot dal video di YouTube]