Jeremy Clarkson nei pasticci per i commenti su Meghan Markle: un pub vieta la vendita della sua birra

di Luca Venturino 23 Dicembre 2022

C’è poco da fare, ragazzi. In quel d’Oltremanica la docuserie griffata Netflix dedicata alle vicende e alle confessioni del Principe Harry e alla sua consorte, la Duchessa del Sussex Meghan Markle, ha creato solo dei gran casini. E non ci riferiamo solamente alle rabbiose e timorate stroncature dei giornali inglesi, unite saldamente nel coro “Vogliono far crollare la monarchia”: la bocciatura e le critiche hanno ampiamento superato il filtro della stampa conservatrice e sono arrivate anche a influenzare il dibattito pubblico e a spingere un pub londinese a formulare un simpatico sfottò. Altri individui, tuttavia, hanno avuto meno tatto nel criticare la tanto bistrattata serie televisiva: è questo il caso di Jeremy Clarkson, celebre conduttore di Top Gear, che si è lanciato in una serie di commenti così accesi che hanno fatto storcere il naso anche ai suoi stessi “alleati”.

Cos’ha detto Jeremy Clarkson?

Clarkson ha costruito buona parte del suo personaggio sul non avere i proverbiali peli sulla lingua: gli ospiti di Top Gear venivano regolarmente presi in giro, ma per quanto potesse apparire maliziosa l’ironia del conduttore britannico era sempre in buona fede – gli ospiti sapevano a cosa andavano incontro e il tutto si risolveva in una chiacchierata amichevole e in qualche risata.

I suoi commenti sulla serie in questione, tuttavia, sono stati un po’ troppo estremi anche per i suoi fan: “Di notte non riesco più a dormire” ha scritto sul The Sun, riferendosi a Meghan Markle. “Me ne sto lì a digrignare i denti, sognando il giorno in cui sarà costretta a sfilare nuda per le strade di ogni città della Gran Bretagna mentre la folla urla “Vergogna!” e le lancia addosso manate di escrementi”.

I più attenti avranno certamente notato che si tratta di un riferimento a una famosa scena del Trono di Spade, ma l’immagine proposta è comunque decisamente cruda. Il pubblico, come accennato, non l’ha presa bene: basti pensare che il suo articolo ha battuto ogni record per il numero di reclami, ricevendone circa 21 mila entro martedì 20 dicembre. L’immagine di Clarkson, naturalmente, ne è uscita un po’ ammaccata, e anche i suoi affari ne stanno risentendo.

Tom Doggett, proprietario del pub The Red Lion a Evesham, Worcestershire; ha deciso di vietare la vendita della birra prodotta da Clarkson. “Sono sempre stato leggermente a disagio per il legame di Jeremy Clarkson con il pub, ma era una lager locale e volevo supportare un’azienda locale…” ha spiegato Doggett. I commenti su Meghan Markle, tuttavia, hanno fornito la scusa giusta per far crollare i ponti, e sostituire la birra del conduttore televisivo con un’altra produzione del posto.