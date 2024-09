Joe Bastianich apre un nuovo ristorante a Milano

Il profumo si sentiva già da qualche giorno, ma mr. Bastianich aveva comandato di mantenere il silenzio. “Hai sentito? C’è una novità” aveva spiegato l’ex MasterChef in un breve video sulla vetrina dei social. “Ma non dire niente a nessuno!”. Abbiamo obbedito: ora, però, a squarciare il velo del riserbo è stato lo stesso Joe.

L’annuncio, come ormai di consueto, arriva ancora una volta attraverso la vetrina dei social. “Venite a vedere il mio nuovo locale” dice il nostro protagonista, con maglietta nera carbone e cappellino brandizzati. Di quale brand, chiedete voi? Semplice: Joe’s American Smashburger, che dopo l’apertura al Mercato Centrale Roma mette (di nuovo) Milano nel mirino.

Tutti i dettagli della nuova apertura

Le mappe indicano Milano, per l’appunto, città che già bene conosce i panini a marchio JAS: questa seconda – “patzesca”, come la definisce lo stesso Joe – puntata si svolgerà al civico numero 94 di Corso di Porta Romana. Ma da quando, e con che modalità?

Il calendario, ahinoi, è ancora piuttosto reticente. Non ci è (ancora: ma terremo gli occhi aperti) dato sapere nulla sulla presunta data di apertura, tant’è che lo stesso Bastianich non ha nemmeno voluto sbilanciarsi un poco concedendoci una stima. Futuro prossimo o remoto? Il fatto che sui social già se ne parli ci fa pensare più al primo, a dire il vero. Ma che si mangerà?

L’offerta di cibo seguirà l’antico e sempre valido adagio del “squadra che vince non si cambia”: lo smashburger di casa Bastianich non si presenta come un classico disco pronto da passare sulla griglia, ma piuttosto come una polpetta di carne di Black Angus – la cosiddetta patty, giusto per intenderci – che viene schiacciata durante il processo di cottura con una particolare tecnica detta smashing, che permette di aumentare la superficie e ottenere un corpo più sottile.