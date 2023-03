Joe Bastianich porta lo smashburger al Mercato Centrale Roma

di Luca Venturino 30 Marzo 2023

Lo smashburger di Joe Bastianich approda infine al Mercato Centra Roma: dopo il successo ottenuto nelle piazze di Milano e Firenze, che hanno messo a segno quasi 100 mila panini venduti in appena sei mesi di attività, la ormai iconica ricetta dell’imprenditore italo americano farà il suo debutto nella Capitale proprio nella giornata di oggi, giovedì 30 marzo, con un evento aperto al pubblico. Si tratta, come accennato qualche riga fa, della terza puntata negli spazi di Mercato Centrale per il panino carattarizzato da un patty, la polpetta di carne, 100% Black Angus; ma la prima in assoluto sotto la suggestiva Cappa Mazzoniana situata in via Giolitti 36.

Joe Bastianich e lo smashburger al Mercato Centrale Roma: tutti i dettagli

L’evento di inaugurazione prenderà il via a partire dalle ore 19 sulla piazza del Mercato: si tratterà, come già accennato, di una grande festa aperta al pubblico con tanto di taglio del nastro, assaggi gratuiti e dj set. Non mancheranno, naturalmente, né Joe Bastianich né Umberto Montano, Presidente di Mercato Centrale.

Non c’è due senza tre, dicevamo: l’esperienza romana sarà di fatto la terza collaborazione dell’ex giudice di MasterChef con il brand di Mercato Centrale, dopo il successo ottenuto in quel di Firenze e Milano. In particolare lo smash Cheeseburger, primo panino realizzato per la bottega di Mercato Centrale Firenze aperta nell’ottobre del 2022, ha messo a segno più di 30 mila richieste; mentre una delle due botteghe presenti nel capoluogo lombardo – quella dedicata esclusivamente al Joe’s American Smashburger, tanto per intenderci – sta tenendo una media di tremila panini a settimana da novembre a questa parte.

A rendere così particolare lo smashburger di Joe Bastianich è i fatto che il macinato non si presenta come il classico disco pronto da grigliare, ma piuttosto come una polpetta di carne di Black Angus – chiamata patty – che viene schiacciata rigorosamente in cottura con una tecnica detta smashing, che permette di aumentare la superficie, diventare sottile e sviluppare così una crosticina croccante all’esterno ma morbida all’interno.

Oltre a una selezione di undici panini, il menu della nuova bottega al Mercato Centrale Roma è ricco delle immancabili patatine fritte – disponibili anche in una versione speciale con cheese, bacon e jalapeno -, pollo fritto, American Cheesecake e, per chi ha deciso di seguire una dieta senza carne, il Veggie Burger.

“Sono felice della combinazione di Joe Bastianich con Mercato Centrale” ha commentato Umberto Montano, Presidente di Mercato Centrale “e riconosco che un talento eclettico come il suo ha saputo bene trasferire le sue doti a un entusiasmante progetto di cucina che si va sempre più affermando lungo i vasti percorsi del Mercato Centrale”.