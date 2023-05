Joe Bastianich e Andrea Belfiore vincono Pechino Express 2023

di Manuela Chimera 12 Maggio 2023

Nella finale meritatissima di Pechino Express 2023 fra Italo-Americani e Novelli Sposi, alla fine a vincere questa edizione del programma condotto da Costantino Della Gherardesca e Enzo Miccio è stata la coppia formata da Joe Bastianiche e Andrea Belfiore che hanno superato per un soffio Federica Pellegrini e Matteo Giunta.

Joe Bastianich trionfa a Pechino Express 2023

La finale che tutti attendevamo con ansia si è svolta in Cambogia. La puntata era partita con tre coppie ancora in gara dopo l’eliminazione dei Siculi nella penultima puntata. Insieme agli Italo-Americani e ai Novelli sposi, infatti, c’erano anche le Mediterranee che, però, sono arrivate terze dopo la prova di metà tappa (complice anche il fioretto fatto all’inizio gara che le ha costrette a mangiare per ben due volte cibi improponibili, fra cui topi arrosto e larve ancora vive).

Per questo motivo Carolina Stramare e Barbara Prezia hanno dovuto lasciare la gara a un soffio della finale. Il che non ci ha per niente rattristati, se proprio vogliamo essere sinceri. Così in finale ci sono finite le coppie preferite da tutti: Italo-Americani e Novelli sposi.

LEGGI ANCHE Pechino Express 2023: chi è lo chef in coppia con Joe Bastianich nella nuova edizione

Alla fine di una difficile prova, a saltare per primi sul tappeto rosso del traguardo finale di Angkor, collocato nel sito archeologico della ex capitale dell’Impero Khmer, sono stati proprio Bastianich e Belfiore, superando veramente di un soffio Federica e Matteo.

Le due coppie in realtà per tutta la gara si sono sfidate in maniera leale (Bastianich ha sempre detto fin dall’inizio che gli sarebbe piaciuto arrivare in finale proprio con i Novelli sposi, considerati dal ristoratore la coppia più forte, quella da battere), sfruttando Malus e possibilità offerte dalla struttura del programma stesso, ma senza ricorrere a mosse più furbette come fatto, per esempio, dalle Mediterranee che non sempre si sono comportate in maniera corretta.

Durante la finalissima, le due coppie finaliste hanno messo alla prova le loro doti olfattive, salvo poi doversi lanciare sulla zip-line volando sulla foresta pluviale. Alla fine hanno dovuto cercare il tanto agognato tappeto rosso nascosto in mezzo agli alberi e ai templi, ma alla fine ad aggiudicarsi la vittoria sono stati proprio Joe Bastianich e Andrea Belfiore, coppia che, durante tutte le altre puntate, ha dimostrato di saper usare con furbizia i propri punti forti (vedi Bastianich che ha adottato per tutto il tempo la tecnica dello scrocco dei pasti dai colleghi ristoratori, spiegando a uno stupefatto Andrea che, dopo anni nella ristorazione, ormai era un esperto in questa tecnica o quando ha usato le sue doti da musicista per rimediare posti dove dormire o passaggi per il giorno dopo).