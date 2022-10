Pechino Express 2023: chi è lo chef in coppia con Joe Bastianich nella nuova edizione

di Manuela 24 Ottobre 2022

Ci siamo: sono state svelate le nuove coppie di concorrenti di Pechino Express 2023. Nella nuova edizione avremo anche uno chef anconetano, Andrea Belfiore, in coppia niente meno che con Joe Bastianich. Ci aspettiamo grandi cose da questo team.

Le coppie dello show Sky Original sono pronti a iniziare il loro viaggio che, quest’anno, li porterà a vagabondare e perdersi fra India, Borneo malese e Cambogia. Il tutto guidati, si fa per dire, da Costantino Della Gherardesca e Enzo Miccio. Esatto, proprio così: i conduttori tornano in tandem, vista la buona prova della scorsa stagione (Miccio era stato chiamato al volo a sostituire Costantino che si era infortunato, forte del fatto che non solo era ancora in zona dopo aver partecipato come ospite, ma anche perché conosceva benissimo le meccaniche del gioco essendo stato lui stesso un concorrente del programma. E coppia che vince, non si cambia).

Comunque sia, fra le coppie, spicca quella a tema gastronomico formata da Andrea Belfiore e Joe Bastianich. Andrea Belfiore è uno chef originario di Ancona, ma che da anni si è trasferito a Boston. Grazie a una borsa di studio per il Berklee College of Music, ha coniugato la sua passione per la musica con quella per la cucina fondando Evento e facendo conoscere a New York i suoi “pasta making parties”.

Il che spiega il perché dell’altra metà della coppia: Joe Bastianich, ristoratore, musicista e tante altre cose. Il compianto giudice di MasterChef, responsabile della creazione di meme intramontabili come “Vuoi che io muoro?”, farà coppia con Andrea Belfiore nel viaggio di Pechino Express: loro saranno la coppia nota come “i ristoratori”. Ma riusciranno i due a battere le altre coppie? Che per inciso sono formate da: