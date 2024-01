Joe Bastianich e Iginio Massari a MasterChef per festeggiare il compleanno n. 300

Se non siete in pari con la puntata di ieri sera di MasterChef Italia, non continuate a leggere perché potrebbero esserci SPOILER a manetta. Non mi prendo dunque la responsabilità se andrete avanti. Fatta questa doverosa premessa (che poi non è mai morto nessuno per uno spoiler, se non sono morta io quando ho accidentalmente spoilerato a mio cognato chi era il colpevole in Angeli e Demoni di Dan Brown, non muore nessuno), ecco che la prossima settimana MasterChef celebra un traguardo importante: la 300esima puntata. E per l’occasione ecco che Sky è andata sul sicuro richiamando Joe Bastianich e Iginio Massari come ospiti speciali.

Niente da fare, dunque: con grande dispiacere della nostra Valentina Dirindin, Jeremy Chan non ci sarà neanche questa volta (e anche il nostro gruppo di ascolto sul divano si unisce al grido di Valentina: “Vogliamo Jeremy Chan!”).

A MasterChef arrivano gli ospiti, ma sono sempre gli stessi

Lo sappiamo, avevamo appena finito di lamentarci che quest’anno a MasterChef Italia gli ospiti latitavano (finora abbiamo avuto un Atala e per due volte Scabin. E stop) che ecco che lo show annuncia ben due ospiti per la 300esima puntata. Pur essendo comunque contenti, per determinati motivi, della scelta di questi nomi, ecco che ci lasciano un po’ l’amaro in bocca.

Ma partiamo dai motivi di contentezza. È sempre bello rivedere vecchi amici come questi, soprattutto quando si tratta di due pilastri dello show. Joe Bastianich è un ritorno gradito, ci ha lasciato delle perle storiche come l’indimenticabile “Vuoi che io muoro?”.

E poi Iginio Massari: stavamo tutti aspettando la prova di Pasticceria da lui gestita, l’anno scorso non l’aveva diretta lui ed eravamo rimasti alquanto delusi. Considerati anche i caratteri peperini presenti in questa edizione, vogliamo proprio vedere Iginio Massari bacchettare verbalmente come solo lui sa far, con quell’aria da Imperatore Palpatine (e se non gli mettete di sottofondo la musica della Marcia Imperiale, mi arrabbio), personaggi del calibro di Kassandra o Michela.

Felici di questi ritorni? Sì, ma anche un po’ insoddisfatti. Insomma, che Massari sarebbe tornato era una certezza, nelle ultime stagioni non è mai mancato. Il ritorno di Bastianich ce lo aspettavamo? Non proprio, ma anche lui è un nome noto. E mentre ci chiediamo, a questo punto, il perché dell’assenza di Carlo Cracco (l’hanno invitato e ha declinato?), ecco che continua a farsi sentire l’assenza di ospiti di rilievo.

Per carità, importanti quelli che ci sono stati finora, ma sono stati solamente due. Anche per i due Pressure Test nella stessa puntata, la sensazione è un po’ quella che ho quando, giocando (o meglio: morendo a ripetizione) a Elden Ring mi ritrovo come boss del dungeon l’ennesimo Spirito ulcerato. Finita la fantasia? O forse Sky ha stretto i cordoni della borsa e ridimensionato un po’ il format? Siamo degli illusi se osiamo sperare che magari si stiano conservando i nomi grossi per le puntate finali?