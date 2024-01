Masterchef 13 a corto di idee? Nella sesta puntata torna Davide Scabin

In questa sesta puntata di MasterChef Italia 13 torna come ospite Davide Scabin. Ma ci sarà anche un'esterna a tema padel

Siamo arrivati alla sesta puntata di questo MasterChef Italia 13. Aspettiamoci un po’ di tutto in questo episodio: torna Davide Scabin, si parla di padel e ci saranno pure un paio di ex calciatori, una giornalista di Sky Sport e due speaker radiofonici di RTL 102.5. L’appuntamento è, come sempre, per giovedì 18 gennaio 2024 alle ore 21.15 circa su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in diretta streaming su NOW.

MasterChef Italia 13, torna il terrore del Giudice Ombra

Sperando che durante la settimana gli aspiranti chef abbiano ripassato le basi della matematica (che potrà piacere o meno, ma per le dosi mi dicono che sia indispensabile), ecco che questa volta i tre giudici, tutti e tre rigorosamente dotati di scarpette sportive, Bruno Barbieri (che per l’esterna quest’anno ha deciso che l’arancione è il suo colore), Antonino Cannavacciuolo (giocherà anche lui a padel visto l’asciugamano sulle spalle?) e Giorgio Locatelli (niente balli per lui stasera, solo del sano padel), dovranno decidere chi portare avanti in gara e chi, invece, dovrà lasciare per sempre la cucina di MasterChef.

A proposito, perché proprio il padel? Beh, per via di alcuni parallelismi con MasterChef: in entrambi i casi, infatti, per andare avanti è necessario conoscere bene le tecniche di base, anche per riuscire a mettere in difficoltà l’avversario. Qualcuno ha parlato di Kassandra, per caso?

Come di consueto aspettiamoci le solite tre prove: