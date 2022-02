Joe Bastianich è il nuovo inviato d’eccezione de Le Iene

di Manuela 9 Febbraio 2022

Da questa sera tornano su Italia 1 le nuove puntate de Le Iene. Oltre al fatto che i conduttori saranno Belen Rodriguez e Teo Mammuccari, ecco che ci sarà anche una nuova Iena d’eccezione: niente meno che Joe Bastianich.

Mentre i fan su Instagram e Facebook chiedono a gran voce che Bastianich torni a fare MasterChef, ecco che l’imprenditore e ristoratore statunitense ha spiegato che è arrivato ad un punto della sua vita in cui ha voglia di mettersi in gioco, sfidando se stesso e facendo vedere a tutti una prospettiva diversa di chi sia, mostrandosi sotto una nuova luce.

Bastianich ha poi continuato ribadendo che non è mai troppo tardi per voltarepagina nella vita e che non vede l’ora di buttarsi in questa nuova avventura. Anche perché la pandemia non ha risparmiato neanche lui: a luglio 2020 è stato costretto a vendere all’asta 30mila vini del suo ristorante di New York, mentre la scorsa primavera lui e la madre Lidia Bastianich hanno venduto il ristorante Del Posto, proprio quello della Grande Mela.

Oltre a vedere la performance di Bastianich come Iena (tirerà fuori qualche altro tormentone come “Vuoi che io muoro?”), ecco che alla conduzione della stagione ci saranno Belen Rodriguez (la quale ha dichiarato che è un sogno che si realizza) e Teo Mammuccari (per lui un ritorno a casa visto che venti anni fa aveva iniziato prima come inviato speciale e poi aveva continuato come conduttore). Accanto a loro anche Max Angioni e Eleazaro Rossi.