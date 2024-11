Joe Bastianich e Tommaso Mazzanti hanno creato un reality show sulla loro storia imprenditoriale

Tommaso Mazzanti e Joe Bastianich ci raccontano di come un "Ma che ca**o è 'sta roba?" è fiorito in collaborazione di successo.

“Vedo sto posto che vende panini e penso: Ma che ca**o è ‘sta roba?”: inizia così, un po’ commedia e un po’ romanzo, la storia tra Joe Bastianich e Tommaso Mazzanti. Tocca sfogliare i calendari fino a pescare quello di dodici anni fa, quando l’uno si trovava a Firenze per MasterChef e l’altro… Beh, l’altro perché ci viveva.

L’ambizione è chiara, e come ogni ambizione che si rispetti deve sì tendere all’alto, ma soprattutto deve lanciarsi partendo da una base. Ecco, per l’appunto: Bastianich e Mazzanti uniti per raccontare la propria storia in una serie a puntate. Prima fermata: come tutto è iniziato e dove vogliamo andare.

La serie su Bastianich e Mazzanti: dove vederla e come

Il nome del progetto, eloquente al punto da essere anche un po’ sfacciato, è MILLION$; ed è pensato per essere organizzato in episodi dall’ordine più o meno cronologico comodamente fruibili da un canale YouTube. L’idea, dicevamo, è piuttosto semplice: raccontare come quel “Ma che ca**o è ‘sta roba?” si è trasformato in una collaborazione di successo, dal mondo del vino all’esportazione oltreoceano de All’Antico Vinaio.

Sulla vetrina dei social, come di consueto, si possono trovare dei frammenti di puntata e qualche carosello di foto dei nostri protagonisti, da un selfie improvvisato e comicamente mosso in Piazza della Signoria a una stretta di mano all’ombra di Hollywood.

Dicevamo: come tutto è iniziato e dove vogliamo andare. Joe racconta di essere rimasto colpito dalla coda che si allungava dalla paninoteca del suo futuro socio, e di avere dunque deciso di fermarsi per un morso. Niente colpo di fulmine, però: “Ho preso il panino e me ne sono andato”, racconta Bastianich.

Mazzanti l’avrebbe inseguito con la scusa di una foto insieme. “Ma volevi davvero solo un selfie o avevi già in mente la collaborazione?” chiede l’ex MasterChef. “Ma no, non l’avrei mai detto!” risponde l’altro. La foto in questione è quella che abbiamo già citato nelle righe precedenti: mossa al punto da essere quasi incomprensibile, sullo sfondo si riconosce Piazza della Signoria.

Al momento sono due gli episodi disponibili: il primo, che come raccontato parte dalle radici e si allunga verso le ambizioni per il futuro; e il secondo, interamente dedicato a Bastianich. Anche qui titolo più che eloquente: “La mia storia a New York: infanzia, sacrifici, ambizione e successi”.