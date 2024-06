Joe Bastianich svela i dietro le quinte del nuovo Antico Vinaio di New York

Tornato dalla sua – piuttosto breve, ahinoi – avventura in Honduras, Joe Bastianich si è immediatamente messo al lavoro: una trovata pubblicitaria per gli archi dorati, l’idea di rivoluzionare MasterChef in compagnia di Gordon Ramsay, e ora una rapida incursione dietro le quinte di un nuovo Antico Vinaio in quel di New York.

D’altro canto l’ormai ex giudice di casa MasterChef è notoriamente vicino alla creatura di Tommaso Mazzanti: i nostri lettori più attenti si ricorderanno, giusto per fare un esempio piuttosto recente, di quando un anno fa circa annunciò assieme al fondatore l’apertura della terza insegna nella Grande Mela; o ancora di quando propose la schiacciata da colazione.

Com’è il nuovo Antico Vinaio di New York?

Coming soon, o per meglio dire lavori in corso: nel video in questione, pubblicato come di consueto sulla vetrina dei social, Joe Bastianich ci porta a esplorare le quinte di quello che, come lui stesso spiega, sarà “il Vinaio più grande“. Attenzione, però: non è chiaro se Joe intenda l’Antico Vinaio più grande in assoluto, considerando dunque tutte le sue sedi in giro per il mondo, o diversamente il più grande nel più ristretto contesto di New York.

Lo scheletro del punto vendita, al di là del comprensibile e precario disordine che abita ogni cantiere che si rispetti, pare più che pronto. I muri e il pavimento sono intonacati, l’impianto di illuminazione – faretti a muro e lampadari a filo che calano dal soffitto – funziona, persino l’arredamento pare completato o comunque a un passo dall’esserlo.

“Abbiamo fatto questo arredo un po’ vecchio Firenze” spiega Bastianich, indicando un muro pressoché completamente coperto da quadri di ogni genere. Poi una rapida occhiata al forno, dove già si lavora per sfornare schiacciate: Joe si avvicina, ne strappa un pezzo e lo assaggia. “Perfezione!” esclama, complimentandosi con il dipendente che le ha preparate. “Bravo!”.

Il forno, spiega il nostro protagonista, è in grado di produrre fino a cinquemila schiacciate al giorno: pare evidente che la nuova sede nella Grande Mela è stata progettata ed equipaggiata con l’idea di sopravvivere a un vero e proprio assedio. “Sono super fiero di questo locale”, conclude Joe. Ma non è tutto: e se l’occhiata dietro le quinte del nuovo Antico Vinaio non fosse che il preludio di un nuovo format?

Welcome to Joe’s Life, si legge in sovrimpressione in apertura di video. E non è tutto: la clip si conclude con un eloquente To be continued… Insomma, il dubbio sorge spontaneo: che Joe Bastianich ci stia promettendo una nuova serie di appuntamenti sul proprio profilo Instagram?