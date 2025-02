Joe Bastianich lancia un nuovo programma televisivo

Abitare l’etere per qualche puntata con l’amico Mazzanti sarà anche stato uno spasso, ma è evidentemente ora di fare business as usual. Leggete: sul piccolo schermo. Sono iniziate le riprese per Foodish, il nuovo programma di Joe Bastianich.

Le mappe mediatiche indicano TV8, il palinsesto indica invece la fascia di access prime time, alle ore 20 e 30. Insomma: il piatto è ricco. A indossare la veste del protagonista, come accennato, sarà l’ex MasterChef; sistematicamente affiancato da un VIP, esperto della città o della particolare ricetta oggetto della puntata.

Di cosa parlerà Foodish?

Spazio alle norme operative, dunque. Foodish, spiega il puntuale comunicato stampa, sarà un “viaggio in lungo e in largo per l’Italia per assaggiare quattro tra le migliori proposte della stessa ricetta, con lo scopo di decretare qual è la migliore in ogni città”. Cibo e viaggio, dunque; da non confondere con cibo IN viaggio di casa Cracco. Anche perché, in quel caso, le recensioni continuano a essere tiepide.

Ma torniamo a noi, e alle regole che determineranno l’azione. Per ogni città – ogni tappa, se preferite – quattro concorrenti si sfideranno in rapida successione in un formato di “uno contro uno”, con in palio la possibilità di indossare l’ambito grembiule di Foodish.

I piatti, dicevamo, dovranno passare sotto l’occhio (e il palato) attento di Joe Bastianich, che – vogliamo immaginare – non perderà l’occasione di dimostrare di non avere perso nemmeno un grammo dello smalto messo in mostra anni fa con gli alunni della MasterClass. Insomma: in un modo o nell’altro sempre di grembiuli si tratta.

Come accennato in apertura di articolo le riprese sono cominciate negli ultimi giorni: al momento non esiste ancora una data precisa per la prima puntata, ma si parla di un più o meno generico debutto “in primavera”. Non ci resta che aspettare.