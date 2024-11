Joe Bastianich, Tommaso Mazzanti e Oscar Farinetti: come è andata la prima puntata del podcast sui Paperoni del food

MILLION$ – nome eloquentissimo e tamarro giusto una punta – è il podcast dei Paperoni del food. I protagonisti sono Tommaso Mazzanti de All’Antico Vinaio e Joe Bastianich, ma il palinsesto prevede evidentemente anche alcuni ospiti. Il primo è Oscar Farinetti.

Si parla di soldi, di imprenditoria e, quasi in maniera collaterale, anche un poco di cibo; che d’altro canto con un titolo del genere il bacino degli argomenti papabili è quello che è. “Io adoro vendere le aziende“, spiega Farinetti. Insomma, un po’ come se parlassero di figurine.

Farinetti a MILLION$: imprenditoria, Berlusconi, FICO

Se l’argomento è più o meno monotematico il piatto è però indubbiamente ricco. Prima portata: la vendita milionaria di Unieuro. “E quindi siamo arrivati nell’89 che mi ritrovo già sei negozi di elettrodomestici più dentro l’Unieuro, e ho pensato che dovevamo vendere”, racconta Farinetti. Lui, d’altronde, adora vendere le aziende: lo sapevate?

Vi facciamo un sunto: il nostro ha agito “un po’ di nascosto”, guardando qua e là alla ricerca di qualcuno disposto a comprare, e una volta trovato gli ha stretto la mano. “Di nascosto”, si capisce. “Poi sono andato da mio papà e dai suoi soci. Gli ho detto “Secondo voi quanto vale?” E dicevano tutte cifre che erano meno della metà di quello che io avevo già chiuso”. A MILLION$, però, c’è anche spazio per le storie un po’ più amare.

Il capitolo FICO viene innescato da una domanda di Bastianich: “Qual è la più grande cazzata che hai fatto?”. La risposta l’avete già intuita. Bastianich insiste: “Di FICO parlano tanti perché è un notevole, diciamo, sbaglio… una carriera di uno che non sbaglia”. Farinetti è on brand: entusiasta, narratore, a tratti istrionico. “Infatti è figo!”, risponde.

“È il tema dei detrattori” continua l’imprenditore. “Io non conosco nessuno che non abbia sbagliato. Leonardo da Vinci sbagliava sei quadri su dieci. Sei! E se non faceva quei sei errori…”. Ma ha anche dei difetti. Uno su tutti? “Mi dice sempre mia moglie: “Tu sei come Berlusconi, vuoi piacere a tutti”. Cazzo! Eh, purtroppo sono così. Io vorrei piacere a tutti. Ho questa linea ed è un grave errore e quindi ci sto un po’ male”.

Titoli di coda: pare sbagliato non accennare agli affari in un podcast umilmente intitolato MILIONI. “Ti piacerebbe investire nell’Antico Vinaio con noi?”, chiede Bastianich. La telecamera non inquadra Mazzanti, me ce lo immaginiamo pervaso da un sussulto. “Ah, volentieri” risponde Farinetti. Ma c’è un ma. “Ma non io. I miei figli, che conosci meglio di me!”.