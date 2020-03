Joe Bastianich sullo skate a New York: i social si scatenano, “Stai a casa”

Joe Bastianich non sta dando il buon esempio: sul suo account Instagram ha postato due video mentre gira sullo skate a New York, lungo le strade semi deserte. Ma i social si scatenano e non lo perdonano al grido di “Stai a casa”.

E’ bello vedere che i comportamenti umani sono simili in tutto il mondo. Gli americani, come gli italiani, hanno dimostrato di avere difficoltà a capire il semplice concetto di “Restate a casa”. A dimostrarlo è il video di Joe Bastianich: non solo lui se ne va a spasso per la Grande Mela sullo skateboard come se niente fosse, ma se guardate il video noterete diverse persone in giro, tutte senza motivo.

C’è chi si fa i selfie in mezzo alla strada deserta, gruppetti di persone che se passeggiano tranquillamente insieme non rispettando le distanze di sicurezza: tutta gente che poteva stare tranquillamente in casa perché non aveva nessun motivo per stare fuori.

Comunque sia, Joe Bastianich ha ripreso tutto ciò col suo cellulare mentre attraversava Time Square durante l’ora di punta. Il fatto è che questo suo girovagare per la città non è piaciuto a fan e follower. Sotto i due post i commenti di critica si sono sprecati. Vi metto alcuni esempi:

"Devi anda a casa pure tu"

"Anche tu a casa joe..non penso lavorare implichi gironzolare con lo skateboard per Time Square"

“Heiii jo ma stai a casa dove cavolo vai….”

“Statti a casa …!!!! No video”

"Non hai capito niente!! Le persone con risonanza mediatica, devono dare l esempio!!! HOME GO HOME"

“Stai a casa pensa alla salute degli altri oltre che alla tua”

“Perché sei in giro?”

Diciamo che i post sono tutti più o meno su questo tenore, inclusi quelli in lingua inglese. Il fatto è che da quasi una settimana anche il governo americano si è arreso all’evidenza (bastava guardare cosa era successo in Cina e cosa sta succedendo in Italia per prendere precauzioni, non era difficile) e ha consigliato a tutti di stare a casa in quarantena.

Proprio a causa dello stop ai voli verso l’Italia, Bastianich non era riuscito a presenziare alla finale di Italia’s got talent (programma di cui Bastianich era giudice). Tuttavia ha pensato bene di girare non solo uno, ma ben due video per le strade di New York. Infatti dopo aver postato il primo, nonostante le critiche (e anche qualche insulto), ha deciso di pubblicare un secondo video. Chissà cosa gli è passato per la testa?

