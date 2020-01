Joe Bastianich nuovo giudice di Italia’s Got Talent 2020

Joe Bastianich sarà il nuovo giudice di Italia’s Got Talent 2020. La prossima edizione di questo programma andrà in onda dal 15 gennaio su Sky Uno (canale 108 di Sky e canale 455 del Digitale Terrestre). Visto che a MasterChef eravamo orfani di Bastianich come giudice, ecco che adesso lo ritroviamo nello stesso ruolo, ma in un programma che con la cucina ha poco a che fare. Il che ci sta, però, visto che Bastianich è anche un cantante e musicista.

Joe Bastianich è la new entry di quest’anno e andrà ad affiancarsi a nomi noti in questo programma: Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini, gli altri tre giudici. A condurre, invece, sarà come sempre Lodovica Comello.

Joe Bastianich è un giudice molto temuto: tutti hanno già visto di cosa sia capace in MasterChef, quindi c’è grande attesa per la sua performance in questo altro talent. Considerando le sue molteplici passioni (ristorazione, cucina, musica, motori, televisione e libri) e la sua ironia, ci sarà di sicuro da ridere. Proprio questa sua poliedricità, lo rende un giudice perfetto per un talent come questo.

Ricordiamo che, oltre ad essere stato giudice in diversi programmi a tema culinario (MasterChef Italia, MasterChef USA, Celebrity MasterChef Italia e Junior MasterChef USa), è appena uscito con il suo disco Aka Joe, ha partecipato allo spettacolo teatrale “Vino veritas, la mia vita Unplugged” al Teatro FRanco Parenti di Milano e ha scritto tre libri: