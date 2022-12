Joe Biden, Emmanuel Macron e consorti pizzicati a cena al ristorante italiano Fiola Mare

di Manuela Chimera 4 Dicembre 2022

Foto di gruppo per Joe Biden, Emmanuel Macron e le rispettive consorti Jill e Brigitte al ristorante italiano Fiola Mare di Washington. Il presidente degli Stati Uniti, il presidente della Franciae, la first lady e la premere dame si sono concessi una cena presso questo noto ristorante di Georgetown, un elegante quartiere di Washington.

Il ristorante Fiola Mare saluta Biden e Macron

È stato lo stesso ristorante Fiola Mare a pubblicare sulla sua pagina Instagram lo scatto in questione. Nel post la didascalia spiega che il ristorante ha dato il benvenuto ad alcuni amici venuti in città. Solo che questi amici, che si sono concessi una cenetta alquanto informale, sono Joe Biden, Emmanuel Macron e mogli.

Nella foto vediamo i due presidenti mentre finiscono di mangiare il dolce, mentre le due consorti, a quanto pare, si sono astenute dal prendere il dessert. Ora, potremmo parlare per ore della faccia gioiosa di Macron: forse è solo venuto male nello scatto, forse non è stato proprio tanto felice di essere portato a mangiare in un ristorante italiano vista la rivalità che contraddistingue da sempre i rapporti fra Francia e Italia, ma non ci concentreremo oltre sui Macron-pensieri che questa foto cela.

Ma perché Biden ha scelto proprio questo ristorante? Beh, innanzitutto è un ristorante molto lussuoso e noto del quartiere di Georgetown, uno dei più eleganti di Washington. In secondo luogo, poi, c’è anche il fatto che il Fiola Mare è citato anche nella Guida Michelin.

Nella Guida, il Fiola Mare è classificato come un ristorante specializzato nel pesce e frutti di mare, con una cucina di stampo contemporaneo. La Guida si sofferma molto sull’aspetto e sulla location. Il Fiola Mare, infatti, vanta una vista impareggiabile sul fiume Potomac e viene definito come uno “splendido paradiso”.

La stessa Guida Michelin, però, avverte l’incauto cliente: tutti i bei panorami che si godono dalle sue terrazze, hanno un costo. Bisogna dunque aspettarsi un conto alla fine del pasto di notevole entità.

La cucina è quidata dallo chef Anton Bolling ed è il pesce cucinato e preparato all’italiana il punto forte del locale. Qui nel menu si possono trovare piatti dove un’ostrica Capital galleggia in uno zabaione al Prosecco, mentre non manca una cacio e pepe liquida con scarola, pecorino e grani di pepe tostati. Altri piatti molto gettonati dai clienti sono anche il caviale Calvisius abbinato alle tigelle di Modena calde e alla ricotta montata e i più classici frutti di mare grigliati.

La Guida Michelin parla anche di una carta dei vini particolarmente interessante. Che dite? Biden avrà scelto bene? Jill e Brigitte sembrano contente, lui pure, Macron un po’ meno però.