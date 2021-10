Joe Biden pizzicato al ristorante senza mascherina

di Manuela 19 Ottobre 2021

Per la serie “predicare bene e razzolare male”: Joe Biden e consorte sono stati pizzicati al ristorante senza mascherina. E la cosa non è sfuggita all’attenzione dei loro nemici politici che subito hanno cominciato a far cadere una pioggia di critiche sulla coppia presidenziale.

Durante questo fine settimana Joe Biden e la moglie Jill si sono concessi una cena nell’elegante ristorante italiano Fiola Mare a Washington DC.

Solo che un commensale non ha potuto fare a meno di riprendere Joe e Jill mentre uscivano dal ristorante attraversandolo tutto senza indossare la mascherina, così come previsto dalle norme anti Coronavirus statunitensi.

Da luglio, infatti, Muriel Bowser, sindaco di Washington DC, ha ripristinato l’obbligo di indossare la mascherina all’interno dei locali. Esattamente come qui da noi, i commensali dovrebbero indossare la mascherina sul viso ogni volta che non mangiano o bevono. Questo vuol dire che quando ci si alza in piedi e si attraversa il locale per un qualsiasi motivo (andare in bagno, parlare con un cameriere…), bisogna indossare la mascherina.

Cosa di cui, però, Joe e Jill Biden si sono scordati. Chi non si è dimenticato, però, di sottolineare l’errore è stato lo schieramento politico opposto: i politici di destra, infatti, hanno colto l’occasione per criticare il presidente.

Biden non è certo il primo politico a compiere errori del genere. La stessa Bowser era stata fotografata senza mascherina durante un ricevimento di nozze all’interno dell’Hotel Line, mentre London Breed, sindaco di San Francisco, ha pensato bene di ballare e cantare vicino a un tavolo carico di cibo e bevande, violando così una norma emessa da lui stesso nella sua città.

C’è, però, anche chi ha provato a difendere Biden: a tutti può capitare di compiere delle sviste del genere. O magari semplicemente Biden si era scordato che a Washington DC c’era una norma del genere.