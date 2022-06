Johnny Depp festeggia la vittoria del processo con un cocktail da 500 sterline

di Luca Venturino 7 Giugno 2022

“La giuria mi ha restituito la vita” aveva commentato Jonnhy Depp ad appena qualche ora dalla vittoria del processo nei confronti della ex moglie Amber Heard – parole che, di fatto, sottintendono una gioia e una necessità di festeggiamenti ben più importanti di una semplice (seppur sempre piacevole) birretta al pub. Così, il buon Jack Sparrow ha deciso di concedersi una cenetta al Varanasi, ristorante di alto livello a Birmingham, prenotando di fatto l’intero locale per quattro ore e accumulando un conto da cinquanta mila sterline, nel quale spicca anche un cocktail dal valore di 500 sterline.

Stando a quanto raccontato dal personale del ristorante in questione, l’attore si è intrufolato dal retro del locale per poter avere un po’ di privacy, e si è poi distinto per il suo modo di fare particolarmente “umile” e “down to earth”, o letteralmente “coi piedi per terra”. Ha passato un po’ di tempo a chiacchierare con la ciurma della sala e della cucina e le rispettive famiglie, e poi ha ordinato un intero banchetto di cibo con shish kebab, pollo tikka, samosa di verdure e antipasti di gamberoni. Tra i piatti principali il Capitano della Perla Nera ha scelto tikka masala, agnello al curry e gamberoni bhuna, terminando il pasto con un panna cotta e cheesecake alla vaniglia. Anche il bere, come abbiamo accennato, non è stato da meno: Depp ha optato per il cosiddetto The Jewel of Varanasi, un cocktail da 500 sterline che richiede un preavviso di 24 ore per essere ordinato. Include 500 Hennessy Paradis Imperial, Grand Marnier, albumi d’uovo di quaglia, semi di un baccello di vaniglia, sciroppo di citronella, foglia d’oro 24ct e fiori commestibili: cin cin!