Johnny Depp in UK ha prenotato per sé un intero ristorante indiano (e che mance!)

Per il suo tour con Jeff Beck, Johnny Depp ha prenotato per sé un intero ristorante indiano nel Regno Unito, lasciando anche delle belle mance.

di Manuela 7 Luglio 2022

Johnny Depp dopo aver vinto il processo contro Amber Heard si sta decisamente rilassando. Prima ha festeggiato la vittoria in un pub con un cocktail da 500 sterline e adesso pare che abbia prenotato per sé un ristorante indiano da 300 posti durante il suo tour con Jeff Beck. Lasciando anche delle belle mance ai camerieri.

L’attore, man mano che il processo contro l’ex moglie andava avanti e si svolgeva sempre più a suo favore (la giuria ha infatti stabilito che Amber Heard avesse diffamato l’attore), ha deciso di unirsi alle date del tour europeo di Jeff Beck.

Così, domenica scorsa, ha deciso di sfamare la troupe dell’artista affittando un intero ristorante indiano nella città di Birmingham visto che i due avrebbero dovuto esibirsi qui in serata.

Mo Hussain del ristorante Varanasi ha spiegato che Johnny Depp ha prenotato l’intero locale da 300 posti, invitando la troupe a cenare lì (ma solo dopo che le sue guardie del corpo hanno controllato che il posto fosse sicuro).

I titolari del Varanasi sono rimasti piuttosto stupiti del fatto che l’attore e il cantante abbiano deciso di fermarsi proprio nel loro ristorante. La comitiva è rimasta nel locale per circa cinque ore, ordinando un menu fisso di pollo tikka shashlik, samosa di verdure e un antipasto di gamberoni. Depp, poi, ha preso da parte Hussain e gli ha detto che aveva mangiato il miglior curry di sempre.

Poi ha chiesto che gli fornissero del curry d’asporto, se lo è fatto impacchettare e se lo è portato nella sua stanza d’albergo. Il gruppo ha innaffiato il cibo indiano con bottiglie di vino costose, champagne e cocktail.

Hussain ha spiegato che Beck ha preferito chiacchierare tranquillamente tutta la serata con la tropue, mentre Depp ha passato una ventina di minuti nel suo ufficio interessandosi a come fosse gestito il ristorante, parlando della famiglia e dei dipendenti e scambiandosi qualche battuta scherzosa.

Hussain ha rivelato che Johnny Depp si era rivelato essere una persona molto gentile (anzi: tutto il gruppo di Beck è stato molto amichevole): erano tutte persone normali, che non hanno escluso lo staff del ristorante dalla conversazione, ma, anzi, li hanno coinvolti in tutto. Depp si è preso del tempo per conoscere tutta la famiglia di Hussain, recitando alcune battute per i figli, sedendosi e parlando con loro, scherzando anche.

Non si sa quanto Johnny Depp abbia speso in totale, ma secondo il Birmingham Live il conto dovrebbe aggirarsi sulle 50mila sterline. E sembra che abbia lasciato delle mance niente male ai dipendenti.