JRE Italia: annunciati cinque nuovi ingressi

Durante la prima assemblea in presenza del dopo pandemia JRE Italia dà il benvenuto a cinque nuovi giovani chef che entrano nell'associazione.

di Valentina Dirindin 17 Novembre 2021

Sono stati annunciati cinque nuovi ingressi nell’associazione JRE Italia, che ha ripreso con l’appuntamento della sua assemblea generale dei soci, la prima in presenza del dopo pandemia. L’associazione, da sempre molto quotata nel mondo gastronomico, ha vissuto a inizio 2020 un periodo di crisi, con l’abbandono di chef importanti e qualche malumore qua e là. Ora, si riparte scordandosi ‘o passato, con quello che sembra essere un nuovo inizio.

“Se c’è una cosa che questa pandemia ci ha insegnato è che insieme si può fare tanto, da qui la collaborazione con altre realtà nell’ambito della ristorazione al fine di creare una rete salda capace di fare la differenza per tutelare il comparto ristorativo”, dice Filippo Saporito, Presidente JRE Italia. “Come JRE noi ci siamo e non ci fermiamo, forti della convinzione che sia imprescindibile continuare a progettare il domani, mantenendo quell’impulso utile a migliorarsi, conoscere e crescere”.

Durante l’assemblea generale sono stati presentati i progetti futuri dell’Associazione (come le cene benefiche “INSIEME – JRE per San Patrignano” in favore della Comunità di recupero di San Patrignano;o il progetto realizzato con la Food Bank Oncology, che vede 24 chef JRE Italia coinvolti nella realizzazione di ricette, attentamente studiate secondo specifiche linee guida fornite da esperti nutrizionisti). E poi sono stati presentati i nuovi ingressi 2021.

A entrare a far parte della famiglia JRE Italia sono: Daniele Patti, Ristorante Lo Scudiero – Pesaro; Alessandro Bellingeri, Ristorante Acquarol – San Michele (BZ); Alessandro Tormolino, Sensi Restaurant – Amalfi (SA); Filippo Baroni, Ristorante Mater –Moggiona (AR); il giovanissimo Lorenzo di Bari – Ristorante Due Spade – Cernusco sul Naviglio (MI), che ha preso le redini del ristorante dopo la prematura scomparsa del padre Christian di Bari, JRE onorario e da sempre attivo all’interno dell’Associazione.