Justin Timberlake e Tiger Woods apriranno insieme un bar (e non è la prima volta)

Justin Timberlake e Tiger Woods aprono un bar insieme. No, non è la ripetizione di una notizia data qualche giorno fa: ne vogliono aprire un altro, ma questa volta cambiando continente

di Manuela Chimera 13 Ottobre 2023

Justin Timberlake e Tiger Woods ci devono aver preso gusto ad aprire locali. Qualche giorno fa era saltata fuori la notizia dell’apertura di un loro bar a New York, proprio nel cuore della Grande Mela. E adesso i due hanno deciso di fare una doppietta: apriranno insieme un altro bar, sempre assai sportivo, ma cambiando continente questa volta. Sì, perché il nuovo bar del cantante e del golfista lo troverete in Scozia, più precisamente a St. Andrews.

Un bar sportivo per Justin Timberlake e Tiger Woods

Il nuovo locale si chiamerà sempre T-Squared Social, un omaggio all’altro bar aperto da Timberlake e Woods a New York City. Il progetto (perché ancora di progetto si tratta, la foto che vedete sopra è riferita al bar di New York) è quello di ristrutturare un cinema storico della città di St. Andrews, in Scozia, in modo da trasformarlo in un bar sportivo di lusso.

Anzi: se il Fife Council darà la sua approvazione, ecco che la New Picture House permetterà al bar di conservare lo schermo cinematografico in modo da poter continuare a proiettare film. Inoltre la sede avrà a disposizione anche simulatori per il golf (ovviamente: Woods è un campione in questo sport e Timberlake un appassionato, tanto che nel 2019 aveva giocato a golf proprio a St. Andrews durante l’Alfred Dunhill Championship), un bowling e il tiro con le freccette. Inoltre, come ogni bar sportivo che si rispetti, proietterà anche eventi sportivi.

Tiger Woods ha spiegato che l’idea gli è venuta mentre giocavano a golf alle Bahamas (che è logico andare alle Bahamas e pensare di giocare a golf, chi non lo farebbe?). Woods ha aggiunto che lui e Justin hanno pensato che fosse una bella idea quella di creare un posto che unisse le loro cose preferite, permettendo alle persone di riunirsi in modo da divertirsi.

Tiger Woods aveva giocato proprio a St. Andrews durante la 150esima edizione degli Open Championship del 2022, per quella che ha detto “sembrare essere l’ultima volta”. Woods ha vinto due dei suoi tre Claret Jug proprio presso questo campo da golf e ricorda di aver vissuto molti momenti speciali a St. Andrews.

Da qui la decisione di portare il loro concept del T-Squared Social (realizzato grazie alla società immobiliare Newxus Luxury Collection di cui i due sono azionisti) a St. Andrews in modo da arricchire la comunità locale e in modo da diventare un punto di riferimento accogliente per i cittadini e i turisti.

Anche Justin Timberlake ha dichiarato di essere onorato del fatto di poter investire in questa città e di aprire qui il loro secondo T-Squared Social. E si è affrettato a specificare che la loro nuova sede non sarà affatto il classico Bar dello Sport (tranquillo Justin, ne eravamo pressocché certi. D’altra parte, quale Bar dello Sport di quartiere puà vantare uno schermo cinematografico, un bowling e dei simulatori di golf?), ma sarà un posto dove si può andare per divertirsi senza sacrificare la qualità o il comfort (i Bar dello Sport di tutto il mondo lo stanno di sicuro ringraziando per cotanta considerazione).