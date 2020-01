Juventus: la squadra al ristorante stellato Vintage 1997 di Torino

La squadra della Juventus ha deciso di festeggiare questo 2020 andando tutti quanti a cena al Vintage 1997, ristorante stellato di Torino appartenente a Umberto Chiodi Latini. O meglio: quasi tutti quanti visto che, dalle foto che Miralem Pjanic, Carlo Pinsoglio e Adrien Rabiot hanno pubblicato sui social media, si notano diverse assenze importanti.

In campo, anzi, a cena non sono scesi infatti il portiere Gigi Buffon, il centrocampista Rodrigo Bentancur e il gettonato Cristiano Ronaldo. Questi quattro giocatori non sono pervenuti, cosa che sui social non è certo passata inosservata tanto da scatenare la facile ilarità degli utenti del web. Qualcuno sostiene che sia stato Ronaldo a scattare le foto, altre che stesse pagando alla cassa, mentre qualcuno, ricordando i post in cui il calciatore dice di allenarsi anche a casa, ironizza sul fatto che magari fosse in palestra. E perché non in cucina?

Comunque sia ad ospitare la sera del 9 gennaio la squadra della Juventus è stato un ristorante storico del capoluogo sabaudo, il Vintage 1997 in piazza Solferino. Solitamente la Juve tende ad andare al Cambio: qui vanno a mangiare prima delle partire di Champions League. Tuttavia, questa volta, per inaugurare il nuovo anno, hanno deciso di cambiare location. Porterà bene? Porterà male? Toccherà aspettare e vedere i risultati in campo.