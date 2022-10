K.J.: svelato il menu del suo jet privato, che però a noi non fa tanta gola

K.J., o meglio, Kylie Jenner ha svelato quale sia il menu del suo jet privato. Definito come un "menu lussuoso", a dire il vero non sembra poi così particolare.

di Manuela 21 Ottobre 2022

Sali sul jet privato di K.J., ti aspetti chissà che menu lussuoso (visto che viene spacciato come tale) e poi scopri che a bordo Kylie Jenner e i suoi ospiti mangiano l’insalata caprese. Capite un po’ che delusione?

Non che ci sia nulla di male nel mangiare la caprese, anzi, molto buona, per carità, però da qui a definirla un piatto lussuoso ce ne vuole. Sarà perché qui da noi in Italia mozzarella e pomodoro non mancano mai, sarà perché la trovi dappertutto anche nei bar (mangiata più volte in pausa pranzo dal lavoro), ma da Kylie Jenner ci saremmo aspettati qualcosa di più.

Ok, lo so, siamo italiani, quindi l’insalata caprese è di casa, quindi forse non riusciamo a essere obiettivi e capacitarci del fatto che oltreoceano si esaltino tanto per un piatto del genere.

Comune sia, durante l’ultimo episodio della serie Hulu dedicato alla famiglia Kardashian, ecco che è stato svelato il menu che si può trovare a bordo del Kylie Air. La sorella Kendall Jenner ha infatti preso in prestito l’aereo per un viaggio insieme alle amiche Hailey Bieber e Justine Skye. Durante il volo, scatti ravvicinati hanno mostrato che gli ospiti possono ordinare:

insalata di pollo in stile asiatico (spero in qualcosa di veramente particolare e non un qualcosa che assomigli a un pokè)

insalata caprese

pollo all’Alfredo, ma senza glutine

Tutto qui? Eh, a quanto pare sì, il menu lussuoso si componeva di questi piatti. Fra i cocktail, poi, spiccava un margarita alla fragola, ovviamente realizzato con la Tequila Kendall 818, una vodka al litchi, un champagne rosato e una vodka al mirtillo rosso. Forse da un jet privato dotato di suite di intrattenimento, suite principale, due bagni, una galleria e un’area di riposo per l’equipaggio ci si poteva aspettare qualcosina di più.