Kate Middleton ai fornelli con i figli: torte e pasticcini per il Platinum Jubilee

di Luca Venturino 7 Giugno 2022

Stiamo preparando le torte per la comunità di Cardiff, da gustare alla festa in strada per il Platinum Jubilee. Speriamo che vi piaceranno!” si legge nella didascalia di uno degli ultimi post dell’account ufficiale di Instagram del duca e della duchessa di Cambridge, in cui Kate Middleton è intenta a preparare dei dolciumi in compagnia dei figli George, Charlotte e Louis.

Momenti di sana intimità famigliare (poi pubblicati su Instagram in modo che tutto il mondo possa vederli, ma questo è un altro discorso) conditi da sorrisi e complicità: Charlotte è immortalata mentre tenta di rompere un uovo e, successivamente, versa la farina in una ciotola con George, il fratello più grande, osserva attentamente; mentre il più piccolo di casa, Louis, è impegnatissimo a setacciare la farina (non senza rovesciarsene un poco sulla mano). Poi uno scatto tutti insieme, con mamma Kate che decora i dolciumi con il contenuto di una sac à poche: mentre Charlotte pare ancora concentrata e attenta a individuare eventuali imperfezioni, i maschietti reali sono già del tutto presi dall’entusiasmo. La carrellata di scatti si conclude con un momento di complicità tra mamma e figlia, che si scambiano uno sguardo soddisfatto e felice. Insomma, birra gratis e dolciumi: un po’ d’invidia per chi ha partecipato ai festeggiamenti è d’obbligo.