Kate Middleton e il principe William si sfidano in una gara di cocktail

di Luca Venturino 10 Ottobre 2022

No, in questo caso per gara di cocktail non intendiamo una competizione per vedere chi riesce ad alzare più in alto il gomito – anche se non nascondiamo che sarebbe torbidamente interessante vedere due membri della Royal Family affrontarsi in una sfida del genere. Il match tra Kate Middleton e il principe William, infatti, si è consumato dall’altra parte del bancone, tra shaker, misurino e ingredienti: nel corso del loro viaggio a sorpresa in Irlanda del Nord, infatti, i due Royals hanno deciso di sfidarsi per capire chi, tra i due, è il miglior bartender.

Il tutto è avvenuto nel Trademarket, un mercato all’aperto di street food e vendita al dettaglio di prodotti enogastronomici incastonato nel cuore di Belfast: William e Kate si sono lanciati in una competizione a colpi di drink pubblicando poi il tutto sul loto account Twitter, chiedendo al pubblico “Chi è stato più bravo?”. Shakera, versa, sorridi e infine assaggia: i due hanno vissuto la competizione per un’occasione per divertirsi, e hanno concluso il tutto con un brindisi a favore della telecamera.

Non si tratta certo della prima volta che vediamo Kate Middleton alle prese con la cucina: in occasione del Platinum Jubilee, infatti, la principessa del Galles apparì in un simpatico video in cui preparava torte e dolciumi in compagnia dei suoi figli.