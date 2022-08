Katy Perry lancia fette di pizza in faccia ai clienti di un nightclub di Las Vegas

L'estrosa Katy Perry ha deciso di esibirsi in un nightclub di Las Vegas in modo insolito: lanciando fette di pizza in faccia ai clienti.

di Manuela 2 Agosto 2022

Cosa ci fa Katy Perry in un nightclub di Las Vegas? Beh, in realtà un sacco di cose, ma di sicuro nessuno si sarebbe immaginato che l’estrosa cantante si sarebbe messa a lanciare fette di pizza in faccia ai clienti.

O comunque addosso ai clienti, poi dove atterravano non importa. In pratica ad un certo punto della serata Katy Perry si è messa a prendere fette di pizza direttamente dal cartone per lanciarle sulla folla entusiasta. O affamata. O entrambe le cose.

I fan hanno fatto del loro meglio per cercare di afferrare quelle fette di pizza volanti, vuoi per mangiarsele se eri molto affamato, vuoi per conservarle nella vetrinetta dei cimeli di Katy Perry per i fan più accaniti (sperando che le abbiano messe sottovuote onde evitare di vederle marcire poco per volta).

Che Katy Perry stesse sperimentando una nuova disciplina olimpica? Il Lancio della Pizza? Di sicuro deve migliorare la tecnica: alcune volte, infatti, lanciava direttamente la pizza senza avvolgerla in un tovagliolo, altre volte, invece, la lanciava insieme a un patto. Comunque sia i fan sembravano in visibilio per questa frenesia alimentare della cantante, poco importa che la pizza gli atterrasse in faccia, sulla maglia pulita o si spiaccicasse a terra.

Ovviamente i fan si sono poi scatenati su Twitter. Qualcuno sostiene che sia un sogno avere Katy Perry che ti prende a pizze in faccia (in questo caso, vere pizze), altri che l’avrebbero sicuramente mangiata anche se fosse caduta per terra visto che era stata lanciata da Katy Perry (batteri e patogeni vari del pavimento ringraziano).

Ecco il video di Twitter dove potete ammirare i lanci di pizza di Katy Perry: