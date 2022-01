Katy Perry nel suo concerto a Las Vegas spilla birra dal seno

di Manuela 4 Gennaio 2022

Katy Perry durante il suo concerto “Play” a Las Vegas ha dato spettacolo spillando birra dal seno. Per finta, ovviamente. Questo suo look stravagante ha voluto essere un omaggio a quello del video musicale del 2010 “California Gurls”.

Se ricordate, infatti, la cantante all’epoca si era vestita da Daisy Duke, sparando panna montata dal suo bikini in un mondo che ricordava Candyland, il tutto duettando insieme a Snoop Doggy-dog.

Questa volta, invece, lo spettacolo prevedeva che in una delle performance la cantante fosse vestita con un bustino fatto di lattine di birra da cui la neo mamma fingeva di allattare.

Ma non è certo finita qui: durante lo spettacolo la cantante ha avuto una conversazione con una mascherina chirurgica parlante gigante, brindando poi sul palco con la birra spillata poco prima.

Fra gli altri oggetti di scena spiccavano, poi, una toeletta gigante, funghi enormi, una vasca da bagno gigante, alcune lumache, uno sturalavandini, spazzolini da denti danzanti e tubetti di dentifricio. Fra una birra e l’altra, Katy Perry ha cantato parecchi dei suoi successi più famosi, fra cui la stessa California Gurls, Firework e Waking up in Vegas.

In una nota stampa la cantante ha fatto sapere che anche Play, come in tutto ciò che fa, c’è parecchio colore soprattutto per i bambini, ma con una strizzatina d’occhio anche per gli adulti. Lo spettacolo è stato studiato per essere un viaggio divertente e giocoso, progettato proprio per questo teatro di Las Vegas. Sarebbe impossibile, infatti, spostare questi enormi set da un teatro all’altro.

Anche perché Kate Perry interpreta una bambola nello show, motivo per cui intorno a lei è tutto tre volte più grande.