Kebhouze esporta il kebab Made in Italy nel Regno Unito

Vi ricordate di Kebhouze, il kebab Made in Italy lanciato da Gianluca Vacchi? Ebbene, sta per approdare nel Regno Unito

A quanto pare Kebhouze, il kebab Made in Italy lanciato da Gianluca Vacchi e fondato da Oliver Zon, si prepara a invadere il Regno Unito. Dopo i locali in Italia, dopo i locali in Spagna, ecco che adesso tocca alla Gran Bretagna ospitare questa catena. Al momento pare che la stampa inglese si sia lasciata prendere un tantino dall’entusiasmo: messo da parte il classico riserbo di stampo british, ecco che sia il Daily Mirror che il The Sun si sono lanciati nel definire Kebohuze come “the biggest kebab shop in UK”.

Cosa sappiamo della nuova apertura di Kebhouze nel Regno Unito?

Il primo Kebhouze del Regno Unito si trova a Londra, in Oxford Street 159. L’inaugurazione è prevista per il 21 dicembre alle ore 11 e Oliver Zon, il fondatore e general manager di Kebhouze, ha spiegato che prima di decidere di mettere piede in una città come Londra, hanno studiato bene la situazione perché a Londra le cose vanno fatte in grande.

Da qui lo studio per posizionare al meglio il locale su Oxford Street, una delle strade europee con più traffico pedonale in assoluto. E questo a quanto pare è solo una delle tappe del percorso di internazionalizzazione del marchio.

Il locale londinese sarà, per il momento, quello più grande della catena. I posti a sedere superano il centinaio. Inoltre il locale si svilupperà su più piani.

In particolare al terzo piano sarà collocata un’installazione lunga più di 7 metri e realizzata dall’artista inglese Philip Colbert aka The Lobster. Che forse avrete visto anche in Italia con le installazione a tema aragoste in via del Corso e in via Veneto. La scelta non è certo casuale: il personaggio chiave dell’arte di The Lobster è, per l’appunto, un’aragosta rossa, spesso dipinta con una corona. Il che richiama alla mente Keb, la mascotte con la faccia perennemente arrabbiata di Kebhouze.

Rimanendo sul terzo piano, ecco che ci saranno anche un biliardino e due cabinati con giochi arcade. Cosa che farà da apripista per la presentazione del videogioco di Kebhouze.

Per quanto riguarda il menu, seguirà fedelmente quello visto in Italia. Ovviamente la parte del leone la faranno le ricette a base di carne di kebab, di quattro tipologie:

pollo

vitello & tacchino

manzo

versione plant-based di Planted kebab, con proteine di piselli e niente soia

Ovviamente la carne sarà Halal. Ma qualcosa di diverso ci sarà: qui, per la prima volta, ci saranno bevande e salse in versione free-refill. Inoltre a Londra il locale sarà aperto anche a colazione con il primo KebCafé. Il che vuol dire che a Londra Kebhouze aprirà prima, alle sette del mattino, per offrire una colazione sia dolce che salata.

Ok, tutto molto bello, ma una cosa ci perplime: a giugno non era saltato fuori che Kebhouze aveva accumulato perdite per 1,9 milioni di euro? E adesso apre a Londra. Sembra un po’ la storia di Eataly, dove si parlava di perdite per 25,8 milioni di euro, ma che erano state poi giustificate come una forma di “espansione” (tanto che poi, in effetti, aveva aperto un nuovo spazio vendita a Roma Termini).