Kerala, focaccia con sorpresa: pelle di serpente nella porotta del ristorante

di Manuela 9 Maggio 2022

Spostiamoci in India: qui, a Kerala, una coppia di clienti ha acquistato in un ristorante una focaccia con sorpresa. La porotta comprata, infatti, conteneva quella che sembrava essere una pelle di serpente.

Tutto è successo nel distretto di Thiruvananthapuram: una donna e sua figlia hanno trovato, con grande sgomento, quella che sembrava essere una pelle di serpente nella porotta che avevano comprato in un ristorante.

Le due hanno così subito denunciato l’accaduto alla polizia di Nedumangad. Qui le forze dell’ordine le hanno indirizzate ai funzionari locali che si occupano di sicurezza alimentare in modo da poter esaminare la focaccia avanzata in laboratorio e poter fare i test del caso.

Tutto è accaduto giovedì scorso quando Priya si rovava a Neumangad per accompagnare la figlia che doveva sostenere un esame. A causa di un ritardo nell’esame, sono andate al ristorante per ordinare una porotta e del sugo. Grande è stata la loro sorpresa quando, aprendo l’imballaggio trasparente della porotta, il tutto avvolto in un giornale, si sono trovate di fronte un pezzo di pelle di serpente lungo un dito.

Da lì sono scattate le indagini. Arhsitha Basheer, responsabile della sicurezza alimentare della zona di Nedumangad, ha spiegato che hanno subito provveduto a ispezionare l’hotel con l’annesso ristorante. Hanno così notato che la struttura era in pessime condizioni: la cucina non aveva un’illuminazione adeguata e diversi rifiuti erano presenti all’esterno.

Così le autorità hanno subito chiuso il locale, denunciando l’accaduto. Un ufficiale ha poi rivelao che la pelle di serpente si trovava nel giornale usato per imballare il cibo, ma, in qualche modo, la muta del serpente è comunque riuscita a entrare in contatto con la focaccia.

Pare che il ristorante potrà riaprire i battenti non appena terminate le richieste operazioni di pulizia, mentre per la licenza del locale bisognerà attendere l’esito del rapporto del laboratorio.

Ecco il tweet dove potete vedere la foto:

Hotel in Kerala's Thiruvananthapuram has been temporarily shut after a customer allegedly found a part of a snake skin packed into her food. The snake skin was found in the newspaper that was used to pack the parottas, following which the food safety officials were alerted.

🤢 pic.twitter.com/WZXi30fVzd — Tushar Kant Naik ॐ♫₹ (@Tushar_KN) May 6, 2022

Non so cosa sia peggio: se trovarsi una pelle di serpente in una focaccia o una testa di pollo fritto in una porzione di alette.

[Crediti Foto | Tushar Kant Naik – Twitter]